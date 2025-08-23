Najdžel Faraž planira masovne deportacije migranata ako dođe na vlast

Britanski političar Najdžel Faraž, lider radikalno desne stranke Reform UK, predstavio je u subotu planove za masovne deportacije migranata koji su prešli Lamanš u malim čamcima, ukoliko njegova stranka formira sljedeću britansku vladu.

U intervjuu za The Times, Faraž je izjavio da će povući Veliku Britaniju iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i potpisati sporazume s Afganistanom, Eritrejom i drugim zemljama porijekla o repatrijaciji ilegalnih migranata.

- Možemo biti ljubazni prema ljudima, možemo biti ljubazni prema drugim zemljama ili možemo biti vrlo strogi prema drugim zemljama... Mislim, Tramp je ovu poentu dokazao prilično sveobuhvatno - rekao je Faraž.

Na pitanje da li ga brine da će tražioci azila biti ubijeni ili mučeni ako budu poslani u zemlje s lošim stanjem ljudskih prava, Faraž je rekao da ga više zabrinjava prijetnja koju, po njegovom mišljenju, tražioci azila predstavljaju za Britance.

- Ne mogu biti odgovoran za despotske režime širom svijeta. Ali mogu biti odgovoran za sigurnost žena i djevojčica na našim ulicama - rekao je.

Najveće brige javnosti

U Britaniji su posljednjih sedmica redovno održavani manji protesti ispred hotela u kojima su smješteni tražioci azila, djelomično potaknuti zabrinutošću za javnu sigurnost nakon što su neki migranti optuženi za seksualne napade.

Šire ankete pokazuju da su imigracija i azil najveće brige javnosti, odmah ispred ekonomije, a stranka Reform UK, koja je osvojila pet mjesta na prošlogodišnjim općim izborima, prednjači u nedavnim anketama o namjeri birača.

Prošle godine, 37.000 ljudi, uglavnom iz Afganistana, Sirije, Irana, Vijetnama i Eritreje, stiglo je u Britaniju iz Francuske prešavši Lamanš u malim čamcima. Ukupan broj je porastao za četvrtinu u odnosu na 2023. godinu i činili su 9% migracija.

Oko dvije trećine ljudi koji stignu malim brodovima i zatraže azil uspije u toj namjeri, dok je samo 3% deportovano, prema podacima Univerziteta Oxford.

"Masovna kriza"

Faraž je za The Times izjavio da će ukinuti pravo na traženje azila ili osporavanje deportacije za one koji su stigli malim brodovima, zamjenom postojećeg zakonodavstva o ljudskim pravima i isključivanjem Britanije iz sporazuma o izbjeglicama, pozivajući se na nacionalnu vanrednu situaciju.

- Cilj ovog zakona su masovne deportacije - rekao je Faraž, dodajući da "masovna kriza" koju su izazvali tražioci azila podstiče bijes javnosti.

The Times je naveo da Farage planira stvoriti centre za prihvat 24.000 migranata u zračnim bazama po cijeni od 2,5 milijarde funti i obavljati po pet deportacijskih letova dnevno, pri čemu bi ukupan broj deportacija mogao doseći stotine hiljada.

Ako to ne uspije, tražioci azila mogli bi biti zadržani na ostrvu Ascension, britanskoj teritoriji u južnom Atlantiku, kako bi se poslala simbolična poruka, rekao je Farage.