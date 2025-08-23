Najnoviji ukrajinski napadi razotkrili veliku slabost Evrope

Nakon posljednjeg udara u četvrtak navečer, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je pojačati pritisak na Moskvu, ponavljajući Trampovu poruku da Ukrajina može pobijediti samo ako napadne agresora na njegovom teritoriju.

Kijevske snage su ovog mjeseca čak tri puta pogodile glavni cjevovod Družba, koji transportira rusku i kazahstansku sirovu naftu prema srednjoj i istočnoj Evropi, čime su poremetile protok i izazvale oštre reakcije regionalnih čelnika.

Najnoviji ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu za izvoz nafte, koje je posljednjih dana podržao i američki predsjednik Donald Tramp, otkrili su koliko dijelovi Evrope i dalje ovise o moskovskim energentima i naftovodima, čak i u četvrtoj godini rata, piše Wall Street Journal.

- Vrlo je teško, ako ne i nemoguće, pobijediti u ratu bez napada na zemlju osvajača - napisao je ranije Tramp na društvenoj mreži Truth Social. Samo nekoliko sati kasnije, Zelenski je izjavio da ruski predsjednik Vladimir Putin "ne razumije ništa osim moći i pritiska - obećavši nastavak udara duboko u Rusiji.

Na udaru naftovod Družba

Ukrajinski napadi dronovima i raketama, uključujući američke projektile Himars, onesposobili su dijelove gigantskog naftovoda Družba, najvećeg na svijetu. Naftovod doprema sirovu naftu iz jugoistočne Rusije u Njemačku, Slovačku i Mađarsku. Prema ruskim zvaničnicima, u napadu u četvrtak teško je oštećena crpna stanica kod grada Brjanska, što je zaustavilo daljnje isporuke. Procjenjuje se da će popravci trajati pet do sedam dana, pod uvjetom da ne bude novih napada.

Ovisnost o ovom pravcu je ogromna. Istočna Njemačka, uključujući Berlin i njegovu međunarodnu zračnu luku, uvelike ovisi o uvozu kazahstanske sirove nafte koja stiže Družbom. Mađarska i Slovačka u potpunosti se oslanjaju na taj cjevovod za svoje energetske potrebe.

Zalihe na izmaku

Situacija je već kritična. U Njemačkoj, izvršni direktor rafinerije PCK u Schwedtu, koja opskrbljuje šire područje Berlina, upozorio je da zaliha nafte ima samo do ponedjeljka. Iako je glasnogovornik njemačkog Ministarstva gospodarstva rekao da isporuke kazahstanske nafte nisu pogođene, priznao je da će se postojeće zalihe početi smanjivati sljedeće sedmice.

Rafinerija u Schwedtu, iako pod njemačkim državnim skrbništvom, u većinskom je vlasništvu ruskog Rosnjefta i mjesečno prima oko 120.000 tona sirove nafte putem Družbe. Zvanično, radi se o nafti iz Kazahstana, no stručnjaci smatraju da bi dio te nafte zapravo mogao biti ruski.

Mađarski premijer Viktor Orban izrazio je svoje nezadovoljstvo u poruci Trampu, koju je objavio jedan od njegovih pomoćnika: "Mađarska podržava Ukrajinu strujom i benzinom, a zauzvrat oni bombardiraju cjevovode koji nas opskrbljuju. Vrlo neprijateljski potez!" Tramp mu je odgovorio: "Viktore, ne volim to čuti, vrlo sam ljut zbog toga. Ti si moj veliki prijatelj – Donald."

Sankcije i dvostruki standardi

Ova situacija događa se dok Europska unija priprema svoj 19. paket sankcija protiv Rusije. Unatoč sankcijama, blok je prošle godine uvezao ruske ugljikovodike u vrijednosti od oko 23 milijarde eura i obvezao se na potpuno ukidanje uvoza ruske nafte i plina do kraja 2027. godine. Pritom se neizravni uvoz, poput ruske sirove nafte prerađene u Indiji, ne bilježi kao ruski.

Razmjena poruka između Orbana i Trampa u suprotnosti je s oštrijim stavom Vašingtona prema Indiji. Trampova administracija prijetila je sankcijama zemljama koje kupuju rusku naftu, a visoki zvaničnici više puta su kritikovali Indiju zbog rafiniranja i preprodaje.

Ministar financija Skot Besent nazvao je tu praksu "profitiranjem", dok ju je trgovinski savjetnik Peter Navaro opisao kao "praonicu novca za Kremlj", dodajući da je indijska trgovina s Rusijom dala toj zemlji "ulogu u krvoproliću".