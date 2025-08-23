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Palestinci tvrde: Izraelski vojnici su u gradu Gazi

Prema izvještajima, vojnici su primijećeni u četvrti Sabri, uglavnom u blizini zgrade koja je nekada bila škola

Gaza u ruševinama. Alessio Mamo/The Guardian

M. Až.

23.8.2025

Palestinski očevici izvijestili su da su izraelski vojnici viđeni u gradu Gazi, nakon što je premijer Izraela Benjamin Netanjahu odobrio planove za zauzimanje metropole u kojoj živi oko milion ljudi, prenosi dpa. Prema izvještajima, vojnici su primijećeni u četvrti Sabri, uglavnom u blizini zgrade koja je nekada bila škola.

Na upit agencije dpa, izraelska vojska je odgovorila: "Ne otkrivamo podatke o položajima svojih vojnika."

Planovi Izraela za zauzimanje Gaze, u kojoj je jučer zvanično proglašena glad, izazvali su strah od dodatne patnje civilnog stanovništva koje gotovo dvije godine trpi posljedice rata.

Izrael je ranije najavio da planira preseliti oko milion stanovnika grada prije ofenzive, koja se očekuje najranije u septembru. Ipak, izraelski vojnici već su stigli do rubnih dijelova priobalnog grada. Kopnene snage Izraela ranije su tokom rata bile raspoređene u Sabru.

# IZRAEL
# GAZA
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