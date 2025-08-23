Ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji doveli do rekordnog rasta cijena benzina

Sve intenzivniji napadi ukrajinskih snaga na ruske rafinerije nafte doveli su do rekordnog rasta cijena benzina u Rusiji, uprkos zabrani izvoza koju je uvela vlada kako bi ublažila krizu, prenosi CNN.

Ukrajina dronovima pogađa rafinerije, crpne stanice i vlakove s gorivom kako bi nanijela štetu ruskom vojnom aparatu, ali i poremetila svakodnevni život u zemlji. Napadi su pojačani tokom ljeta, kada je potražnja za benzinom najveća zbog sezone putovanja i poljoprivrednih radova.

Prema analizi CNN-a, samo ovog mjeseca ukrajinski dronovi pogodili su najmanje deset ključnih ruskih energetskih postrojenja. Pogođene rafinerije, prema podacima ukrajinske obavještajne službe, proizvode više od 44 miliona tona goriva godišnje, što čini preko 10% ukupnih ruskih kapaciteta.

Udar na ključne rafinerije

Među metama našla se i velika rafinerija Lukoil u Volgogradu, najveća u južnoj Rusiji. CNN je locirao dim koji se dizao iz postrojenja pogođenog 14. augusta, a štetu je potvrdilo i rusko Ministarstvo odbrane. Rafinerija je ponovo napadnuta 19. augusta.