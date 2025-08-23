Ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji doveli do rekordnog rasta cijena benzina

Sve intenzivniji napadi ukrajinskih snaga na ruske rafinerije nafte doveli su do rekordnog rasta cijena benzina u Rusiji, uprkos zabrani izvoza koju je uvela vlada kako bi ublažila krizu, prenosi CNN.
Ukrajina dronovima pogađa rafinerije, crpne stanice i vlakove s gorivom kako bi nanijela štetu ruskom vojnom aparatu, ali i poremetila svakodnevni život u zemlji. Napadi su pojačani tokom ljeta, kada je potražnja za benzinom najveća zbog sezone putovanja i poljoprivrednih radova.
Prema analizi CNN-a, samo ovog mjeseca ukrajinski dronovi pogodili su najmanje deset ključnih ruskih energetskih postrojenja. Pogođene rafinerije, prema podacima ukrajinske obavještajne službe, proizvode više od 44 miliona tona goriva godišnje, što čini preko 10% ukupnih ruskih kapaciteta.
Udar na ključne rafinerije
Među metama našla se i velika rafinerija Lukoil u Volgogradu, najveća u južnoj Rusiji. CNN je locirao dim koji se dizao iz postrojenja pogođenog 14. augusta, a štetu je potvrdilo i rusko Ministarstvo odbrane. Rafinerija je ponovo napadnuta 19. augusta.
Ranije ovog mjeseca pogođena je i rafinerija u Saratovu, dok su u Rostovskoj oblasti požari gorjeli više od dva dana, potvrdio je Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih bespilotnih sistema.
Nestašice benzina zabilježene su u nekoliko ruskih regija, uključujući i anektirani Krim. Guverner Krima kojeg je postavila Rusija, Sergej Aksjonov, problem je pripisao "logističkim poteškoćama", navodeći da vlada "poduzima sve moguće mjere za nabavku goriva i stabilizaciju cijena".
Cijene brutalno rastu
Aktivist proukrajinske grupe na Krimu, Žuta vrpca, objavio je na Telegramu da najtraženije vrste benzina više nisu dostupne, dodavši: "Razumijevanje da je to rezultat uspješnog rada dronova na ruskom gospodarstvu ne dopušta mi da budem tužan."
Veleprodajne cijene benzina u Sankt Peterburgu porasle su gotovo 10% samo u augustu, a od početka godine čak 50%. Većina tog rasta prelijeva se na potrošače, posebno na Daleki istok Rusije. Analitičari ne očekuju poboljšanje situacije barem još mjesec dana, uprkos zabrani izvoza benzina uvedenoj krajem jula.
- Nažalost, prognoza je nepovoljna – najvjerovatnije ćemo morati čekati još najmanje mjesec dana da cijene padnu - izjavio je Sergej Frolov, glavni partner u NEFT Researchu za list Kommersant.
Ukrajinska vojska i obavještajne službe razvile su strategiju ratovanja na daljinu koristeći dronove, projektile i sabotaže, dok se na frontu vodi drugačiji sukob. Ove godine napadi dugog dometa izazvali su štetu od 74 milijarde dolara, pri čemu je gotovo 40% napada izvedeno najmanje 500 kilometara unutar ruskog teritorija.
Kijev također proširuje arsenal oružja dugog dometa. Prošle sedmice predstavljena je krstareća raketa Flamingo, a plan proizvodnje je 200 komada mjesečno. Fabian Hoffman procjenjuje da bi smrtonosni radijus Flaminga za nezaštićene ciljeve poput destilacijskih stupova bio veći od 38 metara, uzrokujući golemu štetu.
Analitičari ne očekuju da će tisuće benzinskih stanica ostati bez goriva, ali poremećaji u opskrbi dodatno pogoršavaju inflaciju. To bi moglo prisiliti Kremlj da produži zabranu izvoza benzina i tokom jeseni kako bi kontrolisao cijene i osigurao stabilnu opskrbu domaćeg tržišta.