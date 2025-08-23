Zelenski: Sigurnosne garancije za Ukrajinu bit će spremne za nekoliko dana

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će sigurnosne garancije za Ukrajinu biti spremne "u narednim danima", dok se intenziviraju međunarodni napori za okončanje ruskog rata protiv njegove zemlje.

Nakon telefonskog razgovora s nizozemskim premijerom Dikom Šofom, Zelenski je na društvenoj mreži X objavio detalje: "Trenutno timovi Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i europskih partnera rade na rješenju."

Istakao je da postoji "stvarna prilika da se ovaj rat okonča", dodajući da je Ukrajina "spremna za konstruktivne korake koji mogu približiti istinski mir".

Međutim, Rusija ne pokazuje slične namjere.

- Rusija ne pokazuje namjeru mira sa svoje strane i nastavlja granatirati naše gradove. Sve signale koji ovih dana dolaze iz Moskve tumačimo na isti način. Potreban je pritisak da se promijeni njihov stav, kao i sastanak na najvišoj razini kako bi se razgovaralo o svim pitanjima - poručio je Zelenski.

Rad na sigurnosnim garancijama intenziviran je nakon sastanka europskih čelnika u Bijeloj kući prošlog ponedjeljka. Tom prilikom američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se priprema bilateralni sastanak između Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali frustracije su porasle jer Moskva pokazuje oklijevanje u vezi s obvezivanjem na mirovne pregovore.