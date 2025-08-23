Bivši direktor CIA-e: Nakon Trampove čistke u obavještajnim službama, Putin će otvoriti šampanjac

Bivši direktor CIA Vilijam Berns izjavio je da smanjenje broja zaposlenih u američkim obavještajnim agencijama predstavlja “samoubistvo velike sile”.

Prema njegovim riječima, predsjednik Rusije Vladimir Putin će “otvoriti šampanjac” zbog čistke u američkim obavještajnim službama tokom administracije Donalda Trampa, prenosi britanski The Telegraph.

Berns, koji je bio direktor CIA u administraciji Džoa Bajdena, rekao je da SAD čine samoubistvo nakon što je Tulsi Gabard, direktorica Nacionalne obavještajne službe, najavila planove da prepolovi broj zaposlenih u svojoj agenciji.

Ukidanje dozvola

Gabardova je također ukinula bezbjednosne dozvole za 37 sadašnjih i bivših zvaničnika nacionalne bezbjednosti, od kojih je veliki broj radio na analizama vezanim za Rusiju, prenosi “New York Times”.

- Da su analitičari CIA vidjeli da naši rivali sprovode ovakvo samoubistvo velike sile, popili bismo burbon. Umjesto toga, zvuk koji čujemo je zveckanje čaša šampanjca u Kremlju i Džongnanhaju, sjedištu Komunističke partije Kine - izjavio je Berns za The Atlantic.

Neki američki izvještaji sugeriraju da je Gabardova, ranije optuživana da ponavlja propagandu Kremlja, sprovela čistku kao “odmazdu” zbog istraga obavještajne zajednice o ruskoj umiješanosti u američke predsjedničke izbore 2016. godine.

Tramp je više puta odbijao podržati procjene obavještajnih službi da se Rusija miješala u glasanje, nazivajući to “prevarom Rusija, Rusija, Rusija”.

- Posjedovanje bezbjednosne dozvole je privilegija, a ne pravo - napisala je Gabardova na društvenim mrežama.

- Oni u obavještajnoj zajednici koji izdaju zakletvu Ustavu i stavljaju svoje interese ispred interesa američkog naroda prekršili su sveto povjerenje koje su obećali da će čuvati - poručila je.

"The New York Times" prenosi da su trojica zvaničnika kojima su ukinute dozvole bila uključena u procjene o ruskom miješanju u izbore, uključujući i Šelbi Pirsun, visokog obavještajnog zvaničnika koji je upozorio Kongres na pokušaje Kremlja da utiče na izbore 2022. godine.

Stvarna opasnost

Stariji analitičar CIA, koji trenutno radi pod lažnim identitetom, i Vin Ngujen, naučnik za podatke iz Nacionalne bezbjednosne agencije (NSA), također su pogođeni čistkom, prenosi list.

- Postoji stvarna opasnost u kažnjavanju neslaganja, ne samo za našu profesiju, već i za našu zemlju. Kada jednom počnete, politika može postati produžetak dvorskih intriga, uz malo prostora za alternativna mišljenja ili razmatranje posljedica drugog i trećeg reda - upozorio je Berns.

Tulsi Gabard je najavila da će "Centar za praćenje malignog stranog uticaja", koji nadgleda strano miješanje u SAD, biti ukinut kao dio reorganizacije. Ukinuti su i odjeli koji se bave praćenjem oružja za masovno uništenje i sajber prijetnji.

- Tokom posljednjih 20 godina, Kancelarija direktora Nacionalne obavještajne službe (ODNI) postala je prenapregnuta i neefikasna, a obavještajna zajednica prepuna zloupotreba moći, neovlaštenih curenja povjerljivih informacija i politizovane zloupotrebe obavještajnih podataka - rekla je Gabardova najavljujući ovaj neočekivani potez.