Maduro nakon Trampovih prijetnji: "Pozivam cijeli narod da se pridruži miliciji"

Autoritarni režim Venecuele planira regrutovati građane u milicijski ogranak oružanih snaga zemlje, uslijed sve većih prijetnji Sjedinjenih Američkih Država zbog navodne umiješanosti vlasti u međunarodnu trgovinu drogom.

Odazivajući se pozivu, dobrovoljci su se prijavljivali u Bolivarsku miliciju Venecuele u vojarnama i na trgovima širom zemlje, izvijestila je državna televizija Telesur.

- Pozivamo cijeli narod da se ujedini i pridruži miliciji - izjavio je predsjednik Nikolas Maduro.

- Poručujemo imperijalizmu: prekinite s prijetnjama. Venecuela vas odbacuje. Venecuela želi mir - dodao je.

Bolivarska milicija zamišljena je kao dopuna redovnim oružanim snagama.

Prema podacima vlasti, broji oko 4,5 miliona članova, uključujući pričuvnike, pripadnike Madurove Ujedinjene socijalističke stranke, zaposlenike državnih preduzeća i penzionere. Ipak, sigurnosni stručnjaci sumnjaju u učinkovitost milicije.

Američka vlada tvrdi da je Madurov režim pretvorio Venecuelu u narkodržavu, udružujući se s kolumbijskim gerilcima kako bi preko organizacije poznate kao Kartel sunca, navodno sastavljene od visokih venecuelskih zvaničnika, izvozio drogu u Europu i SAD.

U četvrtak su američko ministarstvo pravosuđa i State Department udvostručili nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura, na 50 miliona dolara.