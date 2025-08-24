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SATELITSKI SNIMCI

Rusija gradi veliku špijunsku bazu u Kalinjingradu

Prema procjenama, konstrukcija ima prečnik do 1.600 metara, što je značajno više od poznatih CDAA postrojenja

Složeni vojni objekt visokog strateškog značaja. Platforma X

E. A.

24.8.2025

Prema najnovijim satelitskim snimcima, Rusija intenzivno gradi veliku špijunsku bazu u Kalinjingradskoj oblasti, polueksklavi smještenoj između Poljske i Litvanije. Analitičari otvorenog koda iz istraživačkog projekta Tochnyi tvrde da je postrojenje, koje bi moglo služiti za presretanje NATO-ovih komunikacija i nadzor kretanja savezničkih snaga u baltičkoj regiji, gotovo dovršeno.

Prvi tragovi

Prvi tragovi izgradnje zabilježeni su u martu 2023. godine, a najnovije snimke ukazuju na to da je riječ o kompleksnoj vojnoj instalaciji u obliku kružnog antenskog niza (CDAA). Baza se nalazi južno od vazdušne baze koju koristi Baltička flota ruske mornarice, u okrugu Černjahovsk.

Stručnjaci objašnjavaju da su CDAA sistemi namijenjeni elektronskom nadzoru, preciznom lociranju radio-signala i komunikaciji s podmornicama. Ovakve strukture su se intenzivno koristile tokom Hladnog rata, a Rusija bi ih sada mogla upotrijebiti za presretanje komunikacija NATO snaga širom istočne Evrope.

Prema procjenama, konstrukcija ima prečnik do 1.600 metara, što je značajno više od poznatih CDAA postrojenja. Satelitski snimci prikazuju najmanje šest koncentričnih krugova, zemljane radove u preciznom geometrijskom rasporedu i sigurnosni zid sa kontrolnim punktom. Sve to upućuje na složeni vojni objekt visokog strateškog značaja.

- Postavljanje strukture ovog tipa u Kalinjingradskoj oblasti strateški je opravdano - navode analitičari Tochnyija. 

Kalinjingrad je dugo bio jedan od najmilitariziranijih dijelova Evrope. Platforma X

"Instalacija bi mogla omogućiti Rusiji da nadzire elektronske komunikacije NATO-a, ali i uspostavi vezu s mornaričkim snagama u Baltičkom moru i sjevernom Atlantiku, u skladu s ruskom doktrinom elektronskog ratovanja."

Geopolitička napetost

Kalinjingrad je dugo bio jedan od najmilitariziranijih dijelova Evrope, a Moskva ga koristi kao ključnu tačku za projekciju moći u baltičkoj regiji. Ova nova baza, iako još u izgradnji, već se opisuje kao potencijalno ključno središte ruskog sistema za elektronsko izviđanje i obavještajne operacije.

U trenutku kada raste geopolitička napetost u regionu, vijest o gradnji ove baze dodatno je pojačala zabrinutost zapadnih saveznika. Sve se dešava neposredno nakon samita američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, održanog 15. avgusta u američkoj vojnoj bazi u Anchorageu. Iako bez konkretnih rezultata, susret je označio Putinovu prvu posjetu SAD-u nakon deset godina i dolazi u momentu kada odnosi Moskve i Zapada ostaju duboko zategnuti.

# VOJSKA
# RUSIJA
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