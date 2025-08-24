Ruske snage zauzele još dva sela u Donjeckoj oblasti: Ukrajina tvrdi da je vratila jedno naselje

Ruske snage preuzele su kontrolu nad još dva naselja duž hiljadu kilometara duge linije fronta u istočnoj ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, saopćilo je rusko ministarstvo odbrane. U petak su naveli da su njihove trupe zauzele ukupno tri sela tokom sporog napredovanja kroz regiju.

Ukrajinska vojska nije potvrdila gubitak kontrole nad tim selima, ali je istakla da su njene snage povratile jedno naselje zapadnije, na rubu Dnjipropetrovske oblasti.

Nakon što nije uspjela osvojiti Kijev u prvim sedmicama invazije u februaru 2022. godine, Rusija je fokus preusmjerila na istočni Donbas, koji obuhvata Donjecku i Lugansku oblast. Rusko ministarstvo tvrdi da su zauzeli sela Kleban-Bik, sjeverozapadno od grada Torecka, koji mjesecima trpi napade, te Seredne, selo blizu administrativne granice sa Harkivskom oblasti.

Dva dodatna sela koja su, kako tvrde, zauzeta u petak – Katerinivka i Rusin Jar – nalaze se u blizini grada Kostjantinivka, koji je pod sve većim pritiskom. Ukrajinski Generalštab naveo je samo da je Katerinivka među mjestima koja se nalaze pod intenzivnim ruskim napadima.

U odvojenom saopćenju, ukrajinska vojska je objavila da je preuzela kontrolu nad selom Zelenij Haj, koje se nalazi blizu Dnjipropetrovske oblasti, a koje su prethodno okupirale ruske snage. U izvještaju se dodaje da je to naselje trenutno pod novim ruskim napadima.

Ukrajinska vojna obavještajna služba HUR saopćila je da je u saradnji s vojnim jedinicama provela zajedničku operaciju kako bi zaustavila rusko napredovanje u Donjeckoj oblasti, ali i spriječila dalje prodore prema Dnjipropetrovskoj oblasti.