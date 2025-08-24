Sjeverna Koreja testira nove rakete: Odgovor na zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD-a

Sjevernokorejski državni mediji izvijestili su da je zemlja testirala dvije nove protivvazdušne rakete, a lansiranja je lično nadgledao lider Kim Jong-un. Prema izvještaju Korejske centralne novinske agencije (KCNA), testirano oružje posjeduje „vrhunske borbene sposobnosti“ i koristi „jedinstvenu tehnologiju“, iako detalji nisu objavljeni.

Raketna testiranja izvedena su u subotu, a KCNA tvrdi da su pokazala visoku efikasnost projektila u uništavanju različitih zračnih ciljeva, uključujući dronove i krstareće rakete.

Testiranje je uslijedilo samo nekoliko sati nakon što je Južna Koreja saopćila da su njeni vojnici ispalili upozoravajuće hice na grupu od oko 30 sjevernokorejskih vojnika koji su nakratko prešli demilitariziranu zonu (DMZ) između dvije Koreje. Incident je potvrdila i Komanda Ujedinjenih nacija, dok je Pjongjang reagirao optuživši Seul za "namjernu provokaciju".

U isto vrijeme, Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države provode opsežne zajedničke vojne vježbe, što Sjeverna Koreja redovno osuđuje. Kim Jong-un je ranije ovog mjeseca nazvao te vježbe „neprijateljskim i konfrontacijskim“, te poručio da će dodatno ubrzati razvoj nuklearnog arsenala.

U pozadini ovih tenzija, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je sastanak sa predsjednikom Južne Koreje, koji će se održati u ponedjeljak u Vašingtonu (Washingtonu).

Podsjetimo, dvije Koreje tehnički su još uvijek u ratu, jer nikada nije potpisan mirovni sporazum nakon Korejskog rata (1950–1953), uprkos višedecenijskim naporima za normalizaciju odnosa.