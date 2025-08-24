Pentagon spriječio ukrajinske napade na Rusiju: Sada otkriveno i na koji način

Od kasnog proljeća, američki odbrambeni zvaničnici sprečavaju Ukrajinu da koristi američke rakete dugog dometa za napade na ciljeve unutar Rusije.

Prema izvještaju Wall Street Journala, ovaj potez dio je strategije administracije predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), s ciljem da se ruski predsjednik Vladimir Putin potakne na mirovne pregovore.

Pentagon je, navodno, blokirao Ukrajinu u korištenju taktičkog raketnog sistema ATACMS. Dva američka zvaničnika potvrdila su da je Ukrajina pokušala koristiti ovaj sistem barem jednom, ali je zahtjev odbijen putem mehanizma koji je razvijen podsekretarom Pentagona za politiku, Elbridgeom Kolbijem (Colbyjem). Taj mehanizam reguliše upotrebu američkog oružja dugog dometa, kao i oružja koje evropski saveznici koriste, a koje se oslanja na američke obavještajne podatke i komponente.

Revizija se odnosi i na britansku krstareću raketu Storm Shadow, jer ona zavisi od američkih podataka o ciljevima, navode dva američka i jedan britanski zvaničnik.

Navodno, američki ministar odbrane Pete Hegdet (Hegseth) ima ovlaštenje da odobri upotrebu ovih sistema, koji imaju domet od gotovo 305 kilometara.

Ranije, Bajdenova (Bidenova) administracija je u novembru dozvolila Ukrajini da koristi ovaj raketni sistem za napade unutar Rusije, nakon što su sjevernokorejske snage ušle u sukob.

Tramp je za časopis Time izjavio da je odluka da se Ukrajini dozvoli korištenje američkog oružja za napade unutar Rusije bila greška.

Prošlog mjeseca, SAD su pristale da isporuče Ukrajini nove sisteme naoružanja, ali uz uslov da evropske zemlje snose troškove za njih.