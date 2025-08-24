Video / Izraelska vojska upala na Zapadnu obalu: Oduzeto 72 hektara zemlje od Palestinaca

Treći dan zaredom izraelska vojska i doseljenici sprovode akcije protiv palestinskog stanovništva u gradu Al Mugajiru (Al Mughayyir), tokom kojih dolazi do upada u kuće, pljačke imovine i oduzimanja raznih dobara.

Lokalni aktivista Muhamed Abu Alija (Mohammed Abu Alia) izjavio je da su izraelski vojnici upali u više od 30 kuća, opljačkali imovinu i ispaljivali suzavac u nekoliko domaćinstava.

Prema njegovim riječima, zaplijenjena su vozila, novac i nakit, a stanovnicima i novinarima zabranjen je ulazak u grad. Mnoge porodice ostale su blokirane van grada od četvrtka.

Izraelska vojska dopremila je buldožere kako bi raščistila zemljište i otvorila novi put za doseljenike kroz istočni dio grada, pri čemu su uništene stotine stabala.