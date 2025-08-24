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TREĆI DAN

Video / Izraelska vojska upala na Zapadnu obalu: Oduzeto 72 hektara zemlje od Palestinaca

Zaplijenjena su vozila, novac i nakit, a stanovnicima i novinarima zabranjen je ulazak u grad

Izraelska vojska dopremila je buldožere kako bi raščistila zemljište. Anadolija

E. A.

24.8.2025

Treći dan zaredom izraelska vojska i doseljenici sprovode akcije protiv palestinskog stanovništva u gradu Al Mugajiru (Al Mughayyir), tokom kojih dolazi do upada u kuće, pljačke imovine i oduzimanja raznih dobara.

Lokalni aktivista Muhamed Abu Alija (Mohammed Abu Alia) izjavio je da su izraelski vojnici upali u više od 30 kuća, opljačkali imovinu i ispaljivali suzavac u nekoliko domaćinstava.

Prema njegovim riječima, zaplijenjena su vozila, novac i nakit, a stanovnicima i novinarima zabranjen je ulazak u grad. Mnoge porodice ostale su blokirane van grada od četvrtka.

Izraelska vojska dopremila je buldožere kako bi raščistila zemljište i otvorila novi put za doseljenike kroz istočni dio grada, pri čemu su uništene stotine stabala.

Palestinska komisija za odbranu zemlje i otpor naseljavanju saopštila je da je ova vojna naredba usmjerena na čišćenje gotovo 72 hektara poljoprivrednog zemljišta – što je samo jedna od 18 sličnih naredbi izdatih širom okupirane Zapadne obale od početka godine.

Izraelska sigurnosna agencija Šin Bet (Shin Bet) saopštila je u petak da je uhapsila jednog Palestinca, tvrdeći da je dan ranije otvorio vatru u blizini Al Mugajira (Al Mughayyir) i ranio jednog doseljenika.

# IZRAEL
# PALESTINA
# GAZA
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