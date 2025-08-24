Velika Britanija reformiše sistem žalbi na azil kako bi smanjila broj migranata u hotelima

Vlada Velike Britanije najavila je planove za reformu sistema žalbi na azil, s ciljem smanjenja broja tražilaca azila koji mjesecima borave u hotelima čekajući konačne odluke.

Prema novom prijedlogu, bit će formirano nezavisno tijelo sastavljeno od sudaca, koje će imati zadatak da ubrza razmatranje žalbi. Ministarica unutrašnjih poslova Jvette Kuper (Yvette Cooper) izjavila je da se radi o "praktičnim koracima" kako bi se zaustavila dugotrajna odgađanja u procesu donošenja presuda.

Vlada je pod pritiskom javnosti i opozicije da smanji korištenje hotela za smještaj azilanata. Iako su vlasti već ranije obećale da će hoteli biti ukinuti tokom ovog parlamentarnog mandata, trenutno se u njima i dalje nalazi oko 32.000 tražilaca azila.

Kuper je istakla da su početne odluke o zahtjevima ubrzane, ali da je došlo do velikih zastoja u fazi žalbi. Trenutno se na presudu žalbe u prosjeku čeka više od godinu dana, a više od 51.000 slučajeva čeka na rješenje.

Za to vrijeme, troškove smještaja odbijenih azilanata snose poreski obveznici, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo javnosti. Prošlog vikenda održani su protesti širom zemlje protiv korištenja hotela za te svrhe.

Kuper je poručila da vlada ostaje pri planu da zatvori sve hotele koji služe kao privremeni smještaj, ali da se to mora provesti na odgovoran i dobro upravljan način.