Norveška donira Ukrajini sisteme protivzračne odbrane vrijedne skoro 700 miliona dolara

Norveška vlada saopštila je da će Ukrajini isporučiti sisteme protivzračne odbrane u vrijednosti od sedam milijardi norveških kruna, što iznosi oko 696 miliona američkih dolara.

- Zajedno s Njemačkom pobrinut ćemo se da Ukrajina dobije moćne sisteme protivzračne odbrane - izjavio je premijer Jonas Gar Store (Jonas Gahr Store). Dodao je da Njemačka i Norveška blisko sarađuju u pružanju podrške Ukrajini, kako bi se pomoglo u odbrani zemlje i zaštiti civila od ruskih zračnih napada.

Dvije zemlje zajednički finansiraju dva sistema Patriot, uključujući i projektile. Osim toga, Norveška će pomoći i u nabavci protivzračnog radara koji proizvodi njemačka kompanija Hensoldt, kao i sistema protivzračne odbrane iz norveške firme Kongsberg.