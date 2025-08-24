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BLISKA SARADNJA

Norveška donira Ukrajini sisteme protivzračne odbrane vrijedne skoro 700 miliona dolara

Dvije zemlje zajednički finansiraju dva sistema Patriot, uključujući i projektile

Njemačka i Norveška blisko sarađuju. Platforma X

E. A.

24.8.2025

Norveška vlada saopštila je da će Ukrajini isporučiti sisteme protivzračne odbrane u vrijednosti od sedam milijardi norveških kruna, što iznosi oko 696 miliona američkih dolara.

- Zajedno s Njemačkom pobrinut ćemo se da Ukrajina dobije moćne sisteme protivzračne odbrane - izjavio je premijer Jonas Gar Store (Jonas Gahr Store). Dodao je da Njemačka i Norveška blisko sarađuju u pružanju podrške Ukrajini, kako bi se pomoglo u odbrani zemlje i zaštiti civila od ruskih zračnih napada.

Dvije zemlje zajednički finansiraju dva sistema Patriot, uključujući i projektile. Osim toga, Norveška će pomoći i u nabavci protivzračnog radara koji proizvodi njemačka kompanija Hensoldt, kao i sistema protivzračne odbrane iz norveške firme Kongsberg.

# NORVEŠKA
# NJEMAČKA
# UKRAJINA
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