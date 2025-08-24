Zelenski: Mir ćemo postići uz snažne sigurnosne garacije, da više nitko ne pomisli napasti Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se naciji povodom Dana nezavisnosti. Govorio je u centru Kijeva naglasivši da je to mjesto simbol slobode i snage Ukrajinaca u najtežim trenucima.

Prema njegovim riječima, 24. februara Ukrajina je sazrela, uzela svoju sudbinu u svoje ruke, zaustavila drugu vojsku svijeta i uništila mit o svojoj "nepobjedivosti".

- Svaki dan dokazujemo da ukrajinska nacija postoji i da će postojati. I za sto godina, naši potomci će također slaviti Dan neovisnosti ovdje, u srcu Kijeva - naglasio je Zelenski.

Kazao je i da je Ukrajina postala jača, samopouzdanija i sposobnija djelovati samostalno. Posebno, kao odgovor na ruske energetske napade, ukrajinske snage napadaju njezinu infrastrukturu za preradu nafte.

Zelenski je rekao da Ukrajina više nikada neće biti prisiljena prihvatiti ponižavajuće kompromise koje neprijatelj naziva gestama dobre volje. Budućnost zemlje odredit će samo ukrajinski narod, a svijet već prepoznaje Ukrajinu kao ravnopravnog partnera.

- Ukrajina nije žrtva, već borac. Ne traži, već nudi savez, partnerstvo, najbolju vojsku u Europi i napredne obrambene tehnologije. Danas Evropa i Sjedinjene Države priznaju: Ukrajina još nije pobijedila, ali sigurno neće izgubiti - rekao je Zelenski.

Naglasio je da će se mir postići uz snažna sigurnosna jamstva, tako da nitko u svijetu više nikada ne bi pomislio napasti Ukrajinu.

- Gradimo državu koja će živjeti u sigurnosti i miru. I da naša djeca i unuci s povjerenjem u budućnost slave Dan nezavisnosti na ovom trgu. Za to bismo trebali živjeti i boriti se - zaključio je predsjednik Ukrajine.

Ranije je američki predsjednik Donald Tramp čestitao Ukrajincima Dan nezavisnosti istaknuvši podršku suverenitetu i budućnosti Ukrajine.