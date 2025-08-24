Izrael ne odustaje od ofanzive: Tenkovi i avioni gađaju Gazu

Izraelski avioni i tenkovi tokom noći s nedjelje na ponedjeljak intenzivno su granatirali istočne i sjeverne dijelove grada Gaze, a stanovnici izvještavaju o uništenim zgradama i domovima. Izraelski zvaničnici poručuju da nastavljaju s planiranom ofanzivom na grad.

Uništavanje tunela

Svjedoci navode da su se eksplozije čule tokom cijele noći u naseljima Zeitun i Šejaija, dok su tenkovi gađali puteve i zgrade u obližnjem kvartu Sabra. U sjevernom dijelu pojasa Gaze, u gradu Džabalija, više stambenih objekata je sravnjeno sa zemljom.

Izraelska vojska je potvrdila da su se njene jedinice vratile u borbe na području Džabalije s ciljem uništavanja tunela koje koristi Hamas, kao i radi jačanja kontrole nad tim dijelom teritorije.

- Operacija omogućava proširenje borbene zone na dodatna područja i sprječava povratak Hamasovih boraca koji bi mogli ponovo djelovati - saopćila je izraelska vojska.

Plan zauzimanja Gaze

Izrael je ovog mjeseca odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, za koji tvrde da je "posljednje uporište Hamasa". Međutim, početak realizacije tog plana je zasad odgođen kako bi se omogućio nastavak posredničkih pregovora između Izraela i Hamasa, koje predvode Egipat i Katar.

Ministar odbrane Izraela, Israel Kac (Israel Katz), izjavio je u nedjelju da se vojna ofanziva nastavlja, te upozorio da će grad Gaza biti "sravnjen sa zemljom" ako Hamas ne prihvati izraelske uslove za završetak rata, uključujući i oslobađanje svih talaca koje Hamas drži već 688 dana.

Njegova izjava izazvala je zabrinutost u međunarodnoj zajednici, ali i unutar same zemlje. Trenutno u gradu Gazi živi oko pola od ukupno dva miliona stanovnika Pojasa Gaze. Hiljade ljudi je već počelo napuštati grad sa svojim stvarima, koristeći automobile i prikolice.