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Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad još jednim selom u Dnjepropetrovskoj regiji

Ruske snage su zauzele selo Filiia, objavilo je Ministarstvo odbrane

Filiia se nalazi oko dva kilometra od administrativne granice. Facebook

E. A.

24.8.2025

Rusija je u nedjelju objavila da je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj regiji, javlja Anadolija.

U saopćenju ruskog Ministarstva odbrane navodi se da su njihove snage zauzele selo Filiia, koje se nalazi oko šest kilometara južno od naselja Novopavlivka, ključne linije fronta u ratu Rusije i Ukrajine.

Filiia se nalazi oko dva kilometra od administrativne granice između Dnjepropetrovske i istočne ukrajinske Donjecke regije.

Generalštab Ukrajine ranije je saopćio da su ruske snage tokom proteklog dana izvele 33 napada u blizini osam naselja na pravcu Novopavlivke, uključujući Filiiu.

Međutim, ukrajinske vlasti se nisu odmah oglasile o najnovijoj ruskoj tvrdnji, a nezavisna verifikacija istih otežana je zbog rata u Ukrajini.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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