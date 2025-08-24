Rusi: Ukrajinci su pogodili nuklearku u Kursku

Ukrajina je tokom protekle noći izvela višestruke napade dronovima na više ruskih energetskih postrojenja, uključujući i nuklearnu elektranu u Kursku te naftni terminal kompanije Novatek u luci Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti, potvrdili su ruski zvaničnici.

U napadu na nuklearku Kursk, koja se nalazi blizu granice s Ukrajinom, pogođen je pomoćni transformator, što je uzrokovalo pad operativnog kapaciteta elektrane za 50 posto. Prema saopćenju press službe elektrane, niko nije povrijeđen, a požar koji je izbio brzo je ugašen. Također je naglašeno da nivo radijacije u samom postrojenju i okolnom području ne prelazi dozvoljene granice.

Ovu informaciju potvrdila je i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), koja je na platformi X (bivši Twitter) objavila:

"Nadzor potvrđuje normalne nivoe zračenja u blizini Nuklearne elektrane Kursk."

U isto vrijeme, u luci Ust-Luga na Baltičkom moru, pogođen je terminal ruske naftne kompanije Novatek, a izbio je veliki požar. Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko izjavio je da je u tom području srušeno oko 10 ukrajinskih dronova, dok se požar još uvijek pokušava lokalizirati. Prema njegovim riječima, spremnici goriva nisu pogođeni.