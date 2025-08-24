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NOVI NAPADI

Rusi: Ukrajinci su pogodili nuklearku u Kursku

U isto vrijeme, u luci Ust-Luga na Baltičkom moru, pogođen je terminal ruske naftne kompanije Novatek

Višestruki napadi dronovima. Platforma X

E. A.

24.8.2025

Ukrajina je tokom protekle noći izvela višestruke napade dronovima na više ruskih energetskih postrojenja, uključujući i nuklearnu elektranu u Kursku te naftni terminal kompanije Novatek u luci Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti, potvrdili su ruski zvaničnici.

U napadu na nuklearku Kursk, koja se nalazi blizu granice s Ukrajinom, pogođen je pomoćni transformator, što je uzrokovalo pad operativnog kapaciteta elektrane za 50 posto. Prema saopćenju press službe elektrane, niko nije povrijeđen, a požar koji je izbio brzo je ugašen. Također je naglašeno da nivo radijacije u samom postrojenju i okolnom području ne prelazi dozvoljene granice.

Ovu informaciju potvrdila je i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), koja je na platformi X (bivši Twitter) objavila:

"Nadzor potvrđuje normalne nivoe zračenja u blizini Nuklearne elektrane Kursk."

U isto vrijeme, u luci Ust-Luga na Baltičkom moru, pogođen je terminal ruske naftne kompanije Novatek, a izbio je veliki požar. Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko izjavio je da je u tom području srušeno oko 10 ukrajinskih dronova, dok se požar još uvijek pokušava lokalizirati. Prema njegovim riječima, spremnici goriva nisu pogođeni.

"Vatrogasne ekipe rade na obuzdavanju požara na lokaciji terminala u Ust-Lugi. Spremnici goriva nisu zahvaćeni vatrom," objavio je Drozdenko na Telegramu.

Ministarstvo odbrane Rusije je saopćilo da je tokom noći oboreno 95 ukrajinskih dronova na prostoru 13 različitih regija, uključujući Lenjingradsku oblast, Samaru i Kursk.

Zbog intenzivnih napada, ruska uprava za civilno zrakoplovstvo (Rosavijacija) obustavila je letove na više aerodroma, uključujući i aerodrom Pulkovo kod Sankt Peterburga.

Ukrajina je potvrdila da je osim Kurska i Lenjingrada, napadnuto i industrijsko postrojenje u Samarskoj oblasti, uključujući naftnu rafineriju u Sizranu, ističući da su napadi bili usmjereni na infrastrukturu koja ima važnu ulogu u ruskoj vojnoj logistici.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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