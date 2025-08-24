Izraelske snage se povukle iz palestinskog grada na okupiranoj Zapadnoj obali

Izraelske vojne snage povukle su se u nedjelju iz palestinskog grada Al-Mughayyir, istočno od Ramale na okupiranoj Zapadnoj obali, ostavljajući iza sebe ogromnu pustoš nakon trodnevnog vojnog upada, rekli su svjedoci.

Svjedoci su naveli da su izraelska vojna vozila i buldožeri ostali stacionirani u blizini iako su se povukli iz samog grada.

Vojska je započela ofanzivu na selo u četvrtak, napad koji su lokalni stanovnici opisali kao "osvetnički motivisan".

Desetine Palestinaca je uhapšeno, uključujući lokalnog vijećnika Amina Abu Aliju, a stotine maslina je iskrčeno tokom upada.

Prema Palestinskoj komisiji za kolonizaciju i otpor zidu, izraelske vlasti izdale su vojni nalog za uklanjanje stabala na 297.000 kvadratnih metara zemljišta Al-Mughayyira, navodeći sigurnosne razloge kako bi se omogućila ilegalna ekspanzija naselja.

U međuvremenu, ilegalni izraelski doseljenici izveli su niz napada na Palestince i njihovu imovinu širom okupirane Zapadne obale u nedjelju.

Nasilje ilegalnih doseljenika zabilježeno je u Hebronu, Jerihu, Ramali i Nablusu, saopćila je Organizacija Al-Baydar za zaštitu prava Beduina.

Prema palestinskim podacima, ilegalni doseljenici su samo u julu izveli 466 napada na Zapadnoj obali, pri čemu su ubili četiri Palestinca, prisilno raselili dvije beduinske zajednice i pokušali uspostaviti 15 novih punktova.

Najmanje 1.014 Palestinaca je ubijeno, a više od 7.000 ranjeno od strane izraelskih snaga i doseljenika na Zapadnoj obali od oktobra 2023. godine, prema palestinskom Ministarstvu zdravlja.

U historijskoj odluci prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije ilegalnom, zahtijevajući evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.