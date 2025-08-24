Hamas optužio izraelskog premijera za opstrukciju sporazuma o razmjeni zatvorenika

Palestinska grupa Hamas optužila je u nedjelju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da odbija sva rješenja za sporazum o razmjeni zatvorenika, javlja Anadolu.

U saopštenju, Hamas je naveo da je pristao na djelimični sporazum i signalizirao spremnost za postizanje sveobuhvatnog sporazuma.

- Netanjahu odbacuje sva rješenja i nastavlja da nameće nove prepreke uprkos našem prihvatanju prijedloga posrednika - naveli su.

U ponedjeljak je Hamas prihvatio egipatsko-katarski prijedlog za prekid vatre u Gazi. Izraelski mediji su naveli da plan uključuje premještanje izraelskih trupa u područja blizu granice kako bi se omogućio dotok humanitarne pomoći u Gazu, uz 60-dnevnu pauzu u borbama.

Netanjahu nije objavio svoje prihvatanje prijedloga, ali je u četvrtak rekao da je naredio hitne pregovore o oslobađanju svih talaca, istovremeno nastavljajući sa svojim planom za ponovnu okupaciju grada Gaze.

- Netanjahuova odluka da odobri plan okupacije Gaze nakon što smo prihvatili prijedlog posrednika potvrđuje njegovo insistiranje na opstruiranju sporazuma - rekao je Hamas.

Tel Aviv procjenjuje da je u Gazi još uvijek 50 izraelskih zarobljenika, od kojih je 20 živih, dok se više od 10.800 Palestinaca drži u izraelskim zatvorima, gdje pate od mučenja, gladi i medicinskog zanemarivanja, što je odnijelo mnogo života, prema podacima grupa za ljudska prava.

Hamas je naglasio da je postizanje primirja jedini put ka povratku zarobljenika, a da Netanjahu snosi punu odgovornost za sudbinu živih zarobljenika.

Porodice izraelskih zarobljenika u Gazi optužile su u petak Netanjahua da opstruira sporazum o razmjeni zarobljenika s Palestincima.