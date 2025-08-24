Vijetnam evakuira više od pola miliona ljudi zbog tajfuna, uzbuna i u Kini

Vijetnam je najavio evakuaciju više od pola miliona ljudi i naredio svim brodovima da ostanu u lukama, dok je kineski grad Sanja na jugu zemlje u nedjelju zatvorio trgovine, restorane i javni prevoz uoči dolaska tajfuna Kajiki.

Prema prognozi Kineskog nacionalnog meteorološkog centra, oluja bi u nedjelju navečer trebala "okrznuti" južnu obalu kineske otočne provincije Hainan, a zatim krenuti prema Vijetnamu.

Do 11 sati po srednjoevropskom vremenu oluja je ojačala, s vjetrovima do 166 km/h, objavila je vijetnamska državna meteorološka agencija. Kineski prognostičari upozoravaju da bi udari mogli dosegnuti i 180 km/h.

Masovna evakuacija u Vijetnamu

Vlasti planiraju izmještanje više od 586.000 ljudi iz centralnih provincija Thanh Hoa, Quang Tri, Hue i Danang, gdje se očekuje da će tajfun udariti rano u ponedjeljak, prenijeli su državni mediji.

Stanovnicima je savjetovano da od nedjelje popodne ne izlaze na otvoreno, dok je vojska u pripravnosti za pružanje pomoći, navela je vlada.

Sedam obalnih provincija u Vijetnamu već je u nedjelju ujutro zabranilo isplovljavanje brodovima, izvijestile su novine Tien Phong.

Kina zatvara turistička odredišta

Grad Sanja, poznat po luksuznim ljetovalištima i pješčanim plažama, zatvorio je turističke atrakcije, trgovačke centre i supermarkete, te obustavio javni prevoz.

Kineska meteorološka agencija prognozira obilne kiše i snažne vjetrove u provincijama Hainan, Guangdong i Guangxi. Pojedini dijelovi Hainana mogli bi primiti i do 320 mm padavina od nedjelje do ponedjeljka.

Sanja je u nedjelju ujutro izdala crveno upozorenje zbog tajfuna, što je najviši stepen u kineskom sistemu upozorenja.

Obustavljena je nastava i građevinski radovi, dok su plovila dobila naredbu da prekinu aktivnosti u obalnim vodama.