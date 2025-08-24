Izrael započeo bombardovanje grada Gaze, milioni Palestinaca u opasnosti

Izrael je počeo bombardovati dijelove grada Gaze koristeći avione i tenkove, s ciljem zauzimanja najvećeg urbanog područja u Pojasu Gaze, gdje živi skoro milion Palestinaca.

Stanovnici Gaze tvrde da su u sjevernim i istočnim dijelovima grada stalne eksplozije. Izraelska vojska je također napala građevine u izbjegličkom kampu Džabalia na sjeveru Gaze.

Prema podacima Ministarstva zdravstva kojim upravlja palestinska militantna organizacija Hamas, u izraelskim napadima u posljednja 24 sata ubijeno je 63, a ranjeno 300 osoba. Od početka sukoba, navode, poginulo je 62.686 ljudi, dok je 157.951 osoba ranjena.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da će Gaza biti sravnjena sa zemljom ukoliko Hamas ne pristane na razoružavanje i oslobađanje svih talaca.

Ranije je izraelska vojska najavila evakuaciju svih stanovnika Gaze i njihovo premještanje u skloništa na jugu, prije nego što uđu u grad. Stanovnici Gaze su tokom rata više puta bili raseljavani, prenosi BBC.

Za operaciju zauzimanja Gaze Izrael je pozvao 60.000 rezervista. Rat je započet nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno 1.200 ljudi, a 251 osoba oteta. U zemlji i inostranstvu sve je veći pritisak na izraelskog premijera Benjamin Netanjahua da okonča sukob.