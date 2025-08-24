Izrael napao glavni grad Jemena: Eksplozije širom Sane

Dok istovremeno bombarduje grad Gazu, Izrael je izveo napad na jemenski glavni grad Sanu, kao odgovor na posljednje napade Hutija, jemenske militantne grupe, na Izrael.

Huti tvrde da su napadnuta naseljena područja Sane i najavljuju nove moguće napade na Izrael. S druge strane, izraelska vojska tvrdi da su mete njihovog napada predsjednička palata, u kojoj Huti navode da trenutno niko nije, i energetska postrojenja. Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je da će uništiti infrastrukturu Hutija i sve druge kapacitete koje posjeduju.

Mediji bliski Hutima izvijestili su da su najmanje dvije osobe poginule, a pet ranjeno u izraelskim napadima na glavni grad Jemena. Na videosnimcima se vide dijelovi Sane pogođeni eksplozijama i požarima, prenosi Al Jazeera.

Ovo nije prvi sukob između Izraela i Hutija. Huti tvrde da napade izvode u znak solidarnosti s Palestincima zbog rata u Pojasu Gaze.