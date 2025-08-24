Zelenski odlikovao Plenkovića i Grlića Radmana za doprinos Ukrajini

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u nedjelju je uručio odlikovanja hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu za njihov doprinos u podršci državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.

Plenković je nagrađen Ordenom kneza Jaroslava Mudrog I. stepena, dok je Grlić Radman dobio Orden za zasluge II. stepena.

Povodom Dana nezavisnosti Ukrajine, Zelenski je objavio listu sa oko 200 stranih zvaničnika kojima su dodijeljena odličja različitih kategorija.

U zvaničnom saopštenju ureda ukrajinskog predsjednika navedeno je da su odlikovani "za značajan lični doprinos jačanju međudržavne saradnje, podršci državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, dobrotvornim aktivnostima i promovisanju ukrajinske države u svijetu".

Plenković se našao u najvišoj kategoriji zajedno s predsjednicima Portugala, Finske i Češke, te premijerima Nizozemske, Norveške i Moldavije.

Grlić Radman je odlikovan odličjem kakvo su dobili i ministar vanjskih poslova Latvije, ministar odbrane Norveške, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mariano Grossi i generalni sekretar OECD-a Matijas Korman.