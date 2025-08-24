Pentagon blokirao Ukrajini korištenje američkih dalekometnih projektila protiv Rusije

Pentagon je tiho blokirao Ukrajinu da koristi američki sistem dalekometnih raketa protiv Rusije, a konačnu odluku ima američki ministar odbrane Pit Hegset, objavio je u subotu "The Wall Street Journal".

Ova mjera ograničava sposobnost Kijeva da koristi rakete u svojoj odbrani.

Razvoj događaja dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Tramp sve glasnije izražava frustraciju zbog trogodišnjeg rata.

Prema navodima zvaničnika, neobjavljeni proces odobravanja unutar Ministarstva odbrane blokirao je Ukrajinu da lansira bilo koju američki isporučenu dalekometnu raketu ATACMS na ruske ciljeve još od kasnog proljeća. Najmanje jednom prilikom Kijev je tražio odobrenje da koristi rakete protiv ruske teritorije, ali je zahtjev odbijen, potvrdila su dvojica zvaničnika, prenio je list.

Nakon samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kasnijih sastanaka s evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Tramp je u petak rekao da ponovo razmatra opciju uvođenja ekonomskih sankcija Moskvi ili čak mogućeg povlačenja iz mirovnog procesa.

Tramp je pokušao organizovati sastanak nasamo između Putina i Zelenskog, ali su ti napori zaustavljeni.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u petak za NBC da nije pripremljena nikakva agenda za taj susret.

"The Journal" je izvijestio da je politički šef Pentagona Elbridž Kolbi uspostavio "mehanizam pregleda" za evaluaciju ukrajinskih zahtjeva za korištenje američkog dalekometnog oružja, kao i evropskih sistema koji zavise od američke obavještajne podrške ili dijelova, dodajući da konačna odluka pripada Hegsethu.

Tramp je u četvrtak na društvenim mrežama napisao da Ukrajina ne može poraziti Rusiju bez mogućnosti da "igra ofanzivno", naglašavajući: "Vrlo je teško, ako ne i nemoguće, dobiti rat bez napadanja... Nema šanse za pobjedu!"

Američki zvaničnici su rekli da njegove izjave ne znače promjenu politike niti ukidanje mehanizma Pentagona kojim se ograničava upotreba ATACMS-a i drugog dalekometnog zapadnog oružja od strane Ukrajine. Međutim, visoki zvaničnik Bijele kuće naveo je da bi Tramp i dalje mogao promijeniti kurs i dozvoliti šire ofanzivne operacije protiv Rusije.