Izraelski buldožeri iščupali stotine stabala maslina na Zapadnoj obali

U selu al-Mughayyir na Zapadnoj obali izraelski buldožeri u nedjelju su iščupali stotine stabala maslina u prisustvu izraelske vojske, izvještavaju reporteri AFP-a koji su svjedočili događaju.

Abdelatif Mohamed Abu Alija, lokalni farmer iz sela u blizini Ramallaha, rekao je da je izgubio stabla maslina stara više od 70 godina na oko jednom hektaru zemlje.

- Potpuno su ih iščupali i sravnili sa zemljom pod lažnim izgovorima - rekao je Abu Alija, dodajući da su on i drugi stanovnici već počeli ponovo saditi oboreno drveće.

Fotografi AFP-a vidjeli su preoranu zemlju, stabla maslina oborena na tlo i nekoliko buldožera koji rade na brdima oko sela. Jedan od buldožera nosio je izraelsku zastavu, dok su u blizini bila parkirana izraelska vojna vozila.

Gasan Abu Alija, koji vodi lokalno poljoprivredno udruženje, rekao je: "Cilj je kontrola i prisiljavanje ljudi da odu. Ovo je samo početak, proširit će se na cijelu Zapadnu obalu."

Stanovnici tvrde da je rušenje zemljišta buldožerom počelo u četvrtak, a Palestinska nevladina organizacija izvijestila je da je u selu u posljednja tri dana uhapšeno 14 osoba.

Izraelska vojska je za AFP kasno u nedjelju izjavila da je "pokrenula intenzivne operativne aktivnosti u tom području nakon ozbiljnog napada pucnjavom u blizini sela".