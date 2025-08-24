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U PRISUSTVU VOJSKE

Izraelski buldožeri iščupali stotine stabala maslina na Zapadnoj obali

Cilj je kontrola i prisiljavanje ljudi da odu, poručili su stanovnici

Izraelski buldožeri iščupali stotine stabala maslina - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

24.8.2025

U selu al-Mughayyir na Zapadnoj obali izraelski buldožeri u nedjelju su iščupali stotine stabala maslina u prisustvu izraelske vojske, izvještavaju reporteri AFP-a koji su svjedočili događaju.

Abdelatif Mohamed Abu Alija, lokalni farmer iz sela u blizini Ramallaha, rekao je da je izgubio stabla maslina stara više od 70 godina na oko jednom hektaru zemlje.

- Potpuno su ih iščupali i sravnili sa zemljom pod lažnim izgovorima - rekao je Abu Alija, dodajući da su on i drugi stanovnici već počeli ponovo saditi oboreno drveće.

Fotografi AFP-a vidjeli su preoranu zemlju, stabla maslina oborena na tlo i nekoliko buldožera koji rade na brdima oko sela. Jedan od buldožera nosio je izraelsku zastavu, dok su u blizini bila parkirana izraelska vojna vozila.

Gasan Abu Alija, koji vodi lokalno poljoprivredno udruženje, rekao je: "Cilj je kontrola i prisiljavanje ljudi da odu. Ovo je samo početak, proširit će se na cijelu Zapadnu obalu."

Stanovnici tvrde da je rušenje zemljišta buldožerom počelo u četvrtak, a Palestinska nevladina organizacija izvijestila je da je u selu u posljednja tri dana uhapšeno 14 osoba.

Izraelska vojska je za AFP kasno u nedjelju izjavila da je "pokrenula intenzivne operativne aktivnosti u tom području nakon ozbiljnog napada pucnjavom u blizini sela".

# IZRAEL
# PALESTINA
# MASLINE
# ZAPADNA OBALA
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