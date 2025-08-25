Rusko ministarstvo odbrane: Zauzeli smo selo u Dnjipropetrovskoj oblasti

Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da su ruske snage zauzele novo naselje u ukrajinskoj Dnjipropetrovskoj oblasti, dok je ukrajinski glavni zapovjednik rekao da su ukrajinske snage oslobodile tri sela u istočnoj Donjeckoj oblasti.

Reuters nije mogao potvrditi ove izvještaje iz neovisnih izvora. Rusko ministarstvo obrane također je navelo da je zauzelo selo Filiju u Dnjipropetrovskoj oblasti, što Ukrajina još nije potvrdila.

Moskva tvrdi da napreduje u toj oblasti, dok ukrajinske snage vrše pritisak kako bi oslobodile sela u Donjeckoj oblasti i spriječile daljnje rusko napredovanje u Dnjipropetrovskoj oblasti.

"Moramo držati liniju"

Ukrajinski glavni zapovjednik Oleksandr Sirski objavio je na Telegramu da su ukrajinske snage oslobodile sela Mihailivku, Zeleni Hai i Volodimirivku. Zeleni Hai, čije je oslobađanje ukrajinska vojska objavila jučer, nalazi se pored Dnjipropetrovske oblasti, dok su druga dva sela u blizini grada Pokrovska, gdje se vode višemjesečne teške borbe.

Sirski je opisao uvjete kod Pokrovska, jednog od ruskih vojnih prioriteta, kao "zaista teške".

- Neprijatelj koncentrira svoje glavne napore u tom sektoru. Ali mi moramo držati liniju - rekao je.

Poginula žena u Harkivskoj oblasti

Ukrajinska vojno-obavještajna služba HUR objavila je da je zajedno s vojnom postrojbom oslobodila selo Novomihailivku, južno od Pokrovska.

U Harkivskoj oblasti, na sjeveroistoku zemlje, u ruskom topničkom napadu poginula je žena u gradu Kupjansku, a dvoje stanovnika je povrijeđeno. Kupjansk su ruske snage zauzele u prvim tjednima rata, a Ukrajinci su ga kasnije oslobodili, no posljednjih mjeseci grad je ponovno meta žestokih ruskih napada.