Milan Gutović Lane: 4. godišnjica smrti glumačke legende

Na današnji dan 2021. od posljedica COVID-a preminuo je Milan Gutović Lane, srbijanski i regionalni filmski, televizijski i pozorišni glumac. Završio je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu i 1967. godine došao u Jugoslovensko dramsko pozorište kao mlad glumac u grupi, koju su tada popularno nazvali "Bojanove bebe", jer ih je doveo Bojan Stupica. Sljedećih dvadesetak godina igrao je u predstavama "Protekcija", "Kad su cvjetale tikve", "Buba u uhu", "Za kim zvono zvoni", "Pučina", "Kolubarska bitka", "Valjevska bolnica", "Narodni poslanik" itd. Na filmu je Lane debitovao 1968. godine u filmu “Bjekstva” u kojem je tumačio ulogu jugoslavenskog narodnog heroja Boška Palkovljevića Pinkija. Igrao je u više od 80 filmova i osvojio brojne nagrade i priznanja, a 1989., u Puli mu je dodijeljena Zlatna arena za ulogu u filmu "Poltron". Regionalna publika ga najviše pamti po ulozi Srećka Šojića iz filmske komedije u četiri dijela "Tijesna koža", gdje je s Nikolom Simićem igrao jednu od glavnih uloga i koja je doživjela enormnu gledanost. Posljednjih desetljeća glumio je u svom "Kabareu" s kojim je gostovao širom svijeta. Nastupao je na Televiziji Pink, TV Fox i RTS, gdje je bio TV voditelj i autor kratkih humoristično-satiričnih priloga.

Johan Gotfrid fon Herder . Wikipedia.org Johan Gotfrid fon Herder . Wikipedia.org

Rođen njemački pisac Johan Gotfrid fon Herder 1744. - Rođen njemački pisac, historičar, filozof i protestantski teolog Johan Gotfrid fon Herder (Johann Gottfried), koji je djelom "Ideje o filozofiji historije čovječanstva" znatno utjecao na mladog Johana Volfganga Getea (Johann Wolfgang Goethe), književni pokret "Sturm und Drang" i njemački romantizam. Jedno od njegovih glavnih djela je zbirka narodnih pjesama "Glasovi naroda u pjesmama" u kojoj se nalazi i "Hasanaginica" u Geteovom prevodu. 1776. - Umro škotski filozof, ekonomist i historičar Dejvid Hjum (David Hume), koji je kritikom vjerodostojnosti metafizike, odnosno preispitivanjem principa kauzaliteta, uzdigao empirističko filozofsko mišljenje u Engleskoj. Podstakao je kritičku filozofiju Imanuela Kanta (Immanuel) i znatno utjecao na pozitivizam i logičko-empirističku filozofiju. Prethodnik je klasičnih engleskih ekonomista i tvorac kvantitativne teorije novca. Djela: "Rasprava o ljudskoj prirodi", "Moralni, politički i literarni ogledi", "Filozofski ogled o ljudskom razumu", "Političke rasprave", "Istraživanje principa morala", "Historija Engleske", "Moj život". 1819. - Rođen američki detektiv škotskog porijekla Alen Pinkerton (Allan), koji je 1850. osnovao Nacionalnu detektivsku organizaciju "Pinkerton", najpoznatiju u SAD, te uveo detektivske metode koje su i danas u upotrebi. 1822. - Umro engleski astronom njemačkog porijekla Vilhelm Heršel (Wilhelm Herschel), koji je 1781. otkrio planetu Uran, što mu je donijelo članstvo, a potom i položaj predsjednika u Londonskom kraljevskom društvu. Otkrio je i dva od pet Uranovih satelita i dva Saturnova satelita. 1841. - Rođen švajcarski hirurg Emil Teodor Koher (Theodor Kocher), dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. Ispitivao je funkciju štitne žlijezde i znatno doprinio razvoju savremene hirurgije.

Majkl Faradej . Wikipedia.org Majkl Faradej . Wikipedia.org

Umro engleski fizičar i hemičar Majkl Faradej 1867. - Umro engleski fizičar i hemičar Majkl Faradej (Michael Faraday), koji je 1831. otkrio Zakon elektromagnetske indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike, a 1833. dva osnovna zakona elektrolize - osnov elektrohemije i učenja o elektricitetu s gledišta korpuskularne strukture. Otkrio je i vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio hemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električnu kapacitivnost - Farad (oznaka F) - i više efekata i uređaja: "Faradejev tamni prostor", "Faradejev efekt", "Faradejev cilindar", "Faradejev broj". Djela: "Eksperimentalna istraživanja u elektricitetu", "Eksperimentalna istraživanja u hemiji i fizici", "O raznim silama u prirodi", "Predavanja o hemijskoj historiji jedne svijeće". 1875. - Kapetan Metju Veb (Matthew Webb), engleski pomorac, plivač i kaskader, postao prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manš bez upotrebe umjetnih pomagala. Veb je preplivao od Dovera do Calaisa za manje od 22 sata. To ga je učinilo slavnom osobom, a izveo je mnoge vratolomije u javnosti. 1900. - Umro njemački filozof poljskog porijekla Fridrih Vilhelm Niče (Friedrich Wilhelm Nietzsche), koji je bio zaokupljen temama smrti Boga (i idejom natčovjeka), voljom za moć i vječnim vraćanjem. Djela: "Tako je govorio Zaratustra", "Volja za moć", "S one strane dobra i zla", "Sumrak idola", "Ljudsko, odveć ljudsko", "Genealogija morala", "Eče homo", "Radosna nauka", "Nesavremena razmatranja". 1930. - Rođen škotski filmski glumac Šon Koneri (Sean Connery), koji se proslavio glumeći u vrijeme hladnog rata britanskog tajnog agenta Džejmsa Bonda. Kasnije je igrao u ambicioznijim ostvarenjima, u kojima je potpunije izrazio sposobnost snažnog i temperamentnog tumačenja impulsivnih karaktrera. Filmovi: "Dr No", "Goldfinger", "Operacija grom", "Iz Rusije, s ljubavlju", "Dijamanti su vječni", "Zavjerenici", "Brdo izgubljenih", "Zardoz", "Ime Ruže", "Nikad ne reci nikad", "Pravedni cilj". 1989. - Poslije 12 godina i šest milijardi pređenih kilometara, američki vasionski brod bez ljudske posade "Vojadžer dva" dospio do planete Neptun i njenog satelita Triton i poslao na Zemlju snimke tih nebeskih tijela.

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