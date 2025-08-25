Nacionalna garda sada i naoružana u Vašingtonu: Tramp najavljuje širenje akcije

Vojska Nacionalne garde Sjedinjenih Američkih Država, koja već dvije sedmice patrolira ulicama Vašingtona po naređenju predsjednika Donalda Trampa, od nedjelje navečer počela je nositi oružje, potvrdila su za Reuters dva zvaničnika.

Kako su pojasnili, gardisti će biti naoružani pištoljima M17 ili puškama M4, ali broj vojnika koji će imati oružje nije preciziran. Odluka dolazi nakon što je ministar odbrane Pit Hegset prošle sedmice dao saglasnost da se pripadnicima omogući nošenje oružja. U zajedničkom saopštenju Komande Nacionalne garde za Vašington naglašeno je da je upotreba sile dozvoljena "samo kao krajnja mjera i isključivo u slučaju neposredne prijetnje smrću ili teškoj povredi".

Tramp je najavio da bi svoj „obračun s kriminalom“ mogao proširiti i na druge gradove kojima upravljaju demokrati. U nedjelju je posebno spomenuo Čikago i Baltimor, sugerišući mogućnost slanja vojske i tamo.

Demokratski lider u Predstavničkom domu Hakim Džefriz izjavio je da Tramp nema zakonsko pravo da šalje vojsku u Čikago, dok je Pentagon već počeo praviti prve planove za eventualnu intervenciju. Zvaničnici Ministarstva odbrane, koji su govorili anonimno, naglasili su da se radi o rutinskom planiranju različitih scenarija, bez konkretnih odluka. Džefriz je poteze Bijele kuće ocijenio kao pokušaj "proizvodnje krize", podsjetivši da je stopa ubistava u Čikagu prošle godine bila u padu. Demokratski guverner Illinoisa JB Pricker također je rekao da nema nikakve potrebe za angažovanjem Nacionalne garde.

Tramp je nastavio kritizirati demokratske guvernere, uključujući Vesa Mura iz Merilenda, te poručio da je spreman poslati vojsku i u Baltimor. Međutim, podaci iz tog grada pokazuju da je zabilježen dvocifren pad oružanog nasilja, a broj ubistava ove godine najmanji je u posljednjih 50 godina.

Iako Tramp tvrdi da je zahvaljujući vojsci i federalnim agentima kriminal u Washingtonu „očišćen“, službena statistika pokazuje da je pad kriminala počeo i prije njegovih mjera. Za razliku od glavnog grada, nad kojim predsjednik ima direktna ovlaštenja, njegova moć nad gradovima poput Čikaga i Baltimora ograničena je.

Tramp se pritom poziva na član 12406 saveznog Zakona o oružanim snagama, koji mu omogućava slanje Nacionalne garde u slučaju invazije, pobune ili potrebe za sprovođenjem zakona. Ipak, svaki pokušaj da se ta odredba primijeni u demokratskim gradovima gotovo sigurno bi otvorio pravne sporove.