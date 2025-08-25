Merc otkrio razmjere krize u Njemačkoj: Nismo samo u periodu ekonomske slabosti, nego u strukturnoj krizi privrede

Njemačka privreda suočava se s mnogo dubljim problemima nego što se donedavno pretpostavljalo, ocijenio je kancelar Fridrih Merc, upozorivši da zemlja ulazi u strukturnu krizu u kojoj su ključne industrije izgubile konkurentnost.

Na skupu svoje Kršćansko-demokratske unije (CDU) u Osnabriku, Merc je priznao da je ekonomski oporavak Njemačke daleko teži od očekivanog.

–Kažem ovo i samokritično: ovaj zadatak je veći nego što je neko možda mislio prije godinu dana. Ne nalazimo se samo u periodu ekonomske slabosti, već u strukturnoj krizi naše privrede – rekao je.

Kao ilustraciju naveo je snažan pad profita Volkswagena – u drugom kvartalu dobit nakon oporezivanja pala je za 36 posto.

–To je samo jedna od brojnih poruka o stanju naše privrede– dodao je kancelar.

Merc je istaknuo da kvalitet proizvoda i dalje ostaje visok, a menadžeri kompanija jasno prepoznaju probleme, ali da osnovni uslovi poslovanja u Njemačkoj "nisu bili dovoljno dobri u posljednjoj deceniji".

Upozorio je da nakon posljednjih podataka niko više ne bi smio imati iluzije o dubini i ozbiljnosti krize. Posebnu težinu problemima daje slabljenje autoindustrije – osim Volkswagena, i BMW je u prvoj polovini godine zabilježio pad profita od 29 posto u poređenju s istim periodom prošle godine.