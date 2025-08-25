Pariz pozvao na razgovor američkog ambasadora zbog pisma o rastućem antisemitizmu

Francusko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je američkog ambasadora Charlesa Kouchnera na razgovor nakon što je diplomata napisao pismo francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu optužujući Francusku da ne čini dovoljno u borbi protiv antisemitskog nasilja, potvrdio je portparol ministarstva.

Američki diplomata objavio je otvoreno pismo francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu u Wall Street Journalu, pozivajući ga da energičnije provodi zakone o zločinima iz mržnje i ublaži kritike prema Izraelu, tvrdeći da su izjave francuske vlade o priznavanju palestinske države podstakle talas antisemitskih incidenata u Francuskoj.

- Francuska je saznala za optužbe koje je iznio ambasador Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Charles Kouchner, koji je u pismu predsjedniku Republike izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitskih incidenata u Francuskoj i upozorio na navodnu neadekvatnost francuskih vlasti u borbi protiv ovih djela - objavilo je francusko Ministarstvo vanjskih poslova.

Makron je među najoštrijim kritičarima izraelskih akcija u Gazi. Optužbe ambasadora su neprihvatljive, naglasili su, dodajući da Kushner mora prisustvovati sastanku 25. august na koji je pozvan, prenosi RSE.

Ranije ove sedmice, izraelski premijer Benjamin Netanjahu takođe je poslao pismo Macronu, optužujući francuskog predsjednika da doprinosi porastu antisemitizma pozivanjem na međunarodno priznavanje palestinske države, prema izvještaju u Jerusalem Postu.

Macron se pojavio kao jedan od najoštrijih kritičara Netanjahuovog podsticanja rata u Gazi, posebno kada su u pitanju palestinske civilne žrtve, dok je američki predsjednik Donald Tramp snažno podržao izraelskog lidera. Francuski predsjednik javno je kritikovao antisemitizam, nazivajući ga potpuno nekompatibilnim s francuskim vrijednostima, te je povećao sigurnost u sinagogama i drugim jevrejskim centrima kao odgovor na antisemitske incidente povezane s ratom u Gazi, izvještava Reuters.