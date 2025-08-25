Izraelski udar na bolnicu u Gazi: Poginulo 15 ljudi, među njima i četiri novinara Reutersa

U izraelskom napadu na bolnicu Nasser u Gazi danas je ubijeno najmanje 15 osoba, među njima i četiri novinara, potvrdile su palestinske zdravstvene vlasti. Među poginulima je snimatelj Hosam al Masri (Hossam al-Masri), saradnik Reutersa, dok je njegov kolega fotograf Hatem Kaled (Khaled) ranjen u drugom napadu.

Drugi zračni udar pogodio je spasioce, novinare i civile koji su pritekli u pomoć nakon prvog bombardovanja, izazivajući dodatnu tragediju pred kamerama.

Svjedoci za Reuters navode da je drugi napad izveden nakon što su se na mjesto prvog udara okupili spasioci, novinari i civili. U istom trenutku, uživo video prijenos Reutersa iz bolnice, koji je upravljao Masri naglo je prekinut, što je zabilježeno i na snimku agencije.

Zdravstveni dužnosnici u Gazi objavili su da su preostala tri ubijena novinara Marjam Abu Daga (Mariam Abu Dagga), Mohamed Salama (Mohammed Salama) i Moaz Abu Taha. Među poginulima se nalazi i jedan spasilac.

Izraelska vojska i kabinet premijera Benjamina Ntanjahua (Netanyahua) zasad nisu komentirali napad na bolnicu.

Palestinski novinarski sindikat saopćio je da je od početka rata 7. oktobra 2023. godine u izraelskim napadima u Gazi ubijeno više od 240 palestinskih novinara.