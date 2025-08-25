Prelazak migranata preko Lamanša porastao za 46 posto u odnosu na 2024.

Rekordnih 28.076 migranata prešlo je Lamanš na putu ka Britaniji u čamcima ove godine, što je porast od 46 posto u odnosu na isti period 2024, pokazali su vladini podaci u ponedjeljak.

Dodatni pritisak

Ovi podaci stvaraju dodatni pritisak na premijera Keira Starmera zbog njegovog upravljanja pitanjem imigracija.

Oštar porast dolazi usred sve veće zabrinutosti javnosti zbog imigracija, koje se u anketama pojavljuju kao glavno pitanje, dok se protesti protiv migranata nastavljaju ispred hotela u kojima su smješteni tražioci azila.

Rekord je dostignut u nedjelju, kada je 212 migranata stiglo u četiri različita čamca, pokazali su podaci, javlja Rojters.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Izmještanje tražilaca azila

Tokom vikenda širom Britanije održani su protesti, nakon prošlosedmične sudske presude kojom je naloženo izmještanje tražilaca azila iz hotela u Eppingu, sjeveroistočno od Londona, najnovije žarište u debati o imigracijama.

Starmerova laburistička vlada obećala je da će do 2029. postepeno ukinuti korištenje hotela i reformisati sistem azila. U nedjelju je najavila reforme s ciljem ubrzavanja žalbenih postupaka i smanjenja zaostatka od više od 100.000 predmeta.