Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREMIJER IZRAELA

Netanjahu nagovijestio postepeno izraelsko povlačenje iz južnog Libana

Ako Libanske oružane snage (LAF) poduzmu potrebne korake za provedbu razoružanja Hezbollaha, Izrael će poduzeti recipročne mjere, poručio je

Netanjahu: Nagovijestio postepeno izraelsko povlačenje. AP

FENA

25.8.2025

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u ponedjeljak je nagovijestio postepeno povlačenje preostalih izraelskih vojnika iz južnog Libana ako vojska te zemlje poduzme korake za razoružavanje milicije Hezbolah.

- Ako Libanske oružane snage (LAF) poduzmu potrebne korake za provedbu razoružanja Hezbolaha, Izrael će poduzeti recipročne mjere, uključujući postepeno smanjenje prisutnosti IDF (Izraelskih odbrambenih snaga) u koordinaciji sa sigurnosnim mehanizmom pod američkim vodstvom - saopćio je Netanjahuov ured.

Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha na snazi ​​je od kraja novembra, ali obje strane međusobno se optužuju za kršenja.

Izrael još u ima vojnike stacionirane na pet položaja u južnom Libanu, a izraelska vojska nastavlja izvoditi napade u zemlji skoro svakodnevno, tvrdeći da cilja Hezbolah. Ljudi više puta ginu u izraelskim napadima.

Libanska vlada pod pritiskom je da provede sporazum o prekidu vatre, koji uključuje razoružanje Hezbollaha.

Vlada u Bejrutu početkom augusta prihvatila je američki plan koji predviđa potpuno razoružanje milicije do kraja godine, ali taj se potez očekuje kao izuzetno težak i politički rizičan, prenosi Reuters.

Hezbolah, koga podržava Iran, izjavio je da će pristati na razoružanje samo ako Izrael zaustavi napade u Libanu i povuče preostale trupe s juga zemlje.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# HEZBOLAH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.