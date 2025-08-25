Netanjahu nagovijestio postepeno izraelsko povlačenje iz južnog Libana

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u ponedjeljak je nagovijestio postepeno povlačenje preostalih izraelskih vojnika iz južnog Libana ako vojska te zemlje poduzme korake za razoružavanje milicije Hezbolah.

- Ako Libanske oružane snage (LAF) poduzmu potrebne korake za provedbu razoružanja Hezbolaha, Izrael će poduzeti recipročne mjere, uključujući postepeno smanjenje prisutnosti IDF (Izraelskih odbrambenih snaga) u koordinaciji sa sigurnosnim mehanizmom pod američkim vodstvom - saopćio je Netanjahuov ured.

Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha na snazi ​​je od kraja novembra, ali obje strane međusobno se optužuju za kršenja.

Izrael još u ima vojnike stacionirane na pet položaja u južnom Libanu, a izraelska vojska nastavlja izvoditi napade u zemlji skoro svakodnevno, tvrdeći da cilja Hezbolah. Ljudi više puta ginu u izraelskim napadima.

Libanska vlada pod pritiskom je da provede sporazum o prekidu vatre, koji uključuje razoružanje Hezbollaha.

Vlada u Bejrutu početkom augusta prihvatila je američki plan koji predviđa potpuno razoružanje milicije do kraja godine, ali taj se potez očekuje kao izuzetno težak i politički rizičan, prenosi Reuters.

Hezbolah, koga podržava Iran, izjavio je da će pristati na razoružanje samo ako Izrael zaustavi napade u Libanu i povuče preostale trupe s juga zemlje.