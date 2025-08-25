Tramp potpisuje uredbe usmjerene na ukidanje kaucije bez gotovine

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp planira u ponedjeljak potpisati izvršnu uredbu koja ima cilj ukidanje kaucije bez gotovine, prijeteći oduzimanjem saveznih sredstava od jurisdikcija koje je primjenjuju, navodi zvaničnik Bijele kuće.

Očekuje se da će Tramp također potpisati posebnu uredbu usmjerenu na Vašington, D.C., kojom se policiji nalaže da osumnjičenike optuži za savezne zločine i drži ih u saveznoj pritvorskoj jedinici kako bi se izbjegla kaucija bez gotovine, piše Reuters.

Najnoviji napor

Ovi potezi predstavljaju najnoviji napor Trampa i republikanaca da kriminal stave na nacionalnu agendu dok najavljuju plan za zadržavanje moći u Vašingtonu na predstojećim izborima za Kongres sljedeće godine. Tramp je nedavno preuzeo kontrolu nad policijskom snagom Vašingtona i kritizirao demokratske gradonačelnike i guvernere zbog politika vezanih za kriminal.

Kaucija bez gotovine je sistem u kojem se optuženici puštaju iz zatvora dok čekaju suđenje na osnovu obećanja da će se pojaviti pred sudom, umjesto da plaćaju određeni novčani iznos.

Kritičari ove politike tvrde da smanjuje motivaciju optuženika da se pojave na suđenju i ugrožava javnu sigurnost dopuštajući im povratak na ulice. Zagovornici kažu da mnogi ljudi s niskim primanjima ne mogu priuštiti plaćanje kaucije.

Nacionalna izvršna uredba će naložiti državnoj tužiteljici SAD-a Pam Bondi da dostavi listu lokalnih i državnih jurisdikcija koje primjenjuju kauciju bez gotovine i identificira savezna sredstva u tim mjestima koja bi mogla biti "obustavljena ili ukinuta", navodi informativni list Bijele kuće.

Uredba usmjerena na Distrikt Columbia tražit će od Bondi da identificira potencijalne mjere koje uključuju ograničavanje saveznih sredstava, usluga i odobrenja, prema istom listu.

Obećanje iz kampanje

Tramp je obećao da će se pozabaviti kaucijom bez gotovine kao dijelom svog pristupa strogo protiv kriminala u predsjedničkoj kampanji 2024. godine. Ranije ovog mjeseca Tramp je najavio svoju podršku ukidanju kaucije bez gotovine u D.C. kada je objavio odluku o privremenoj federalizaciji policijske snage u D.C.-u, nazvao je ovu politiku "katastrofom".

Glavni grad SAD-a bio je jedan od prvih američkih gradova koji su u velikoj mjeri ukinuli novčanu kauciju još 1990-ih. Prema politici grada, sudija procjenjuje treba li optuženik biti pušten iz zatvora na osnovu rizika da se ne pojavi na suđenju.