Tramp preispituje stabilnost Južne Koreje uoči bilateralnog sastanka

Američki predsjednik Donald Tramp pita se o unutrašnjoj stabilnosti Južne Koreje u ponedjeljak uoči sastanka u Bijeloj kući s južnokorejskim predsjednikom Li Džae-mjungom.

- Šta se dešava u Južnoj Koreji? Izgleda kao čistka ili revolucija - napisao je Tramp na platformi društvenih medija Truth Social. Ne možemo to dozvoliti i poslovati tamo."

Kancelarija južnokorejskog predsjednika saopštila je da provjerava situaciju nakon Trampovih izjava, prema novinskoj agenciji Yonhap.

Politička kriza

Trampovi komentari odnosili su se na nedavne političke previranja u Južnoj Koreji nakon opoziva i smjene bivšeg predsjednika Jun Suk Jeola. Junova deklaracija o vanrednom stanju u decembru 2024. izazvala je javno negodovanje i duboke političke previranja.

Ustavni sud je 4. aprila jednoglasno potvrdio Yoonov opoziv, zvanično ga smijenivši s dužnosti. Južna Koreja je potom doživjela nestabilnost s više vršilaca dužnosti predsjednika usred političkih sukoba.

Prijevremeni predsjednički izbori održani 3. juna doveli su Lija iz Demokratske stranke na vlast.

Ovo putovanje označava Lijev prvi susret s Trampom, 82 dana nakon stupanja na dužnost.

Dnevni red bilateralnog samita

Planirani bilateralni sastanak i ručak Bijele kuće fokusirat će se na više strateških pitanja. Li je naznačio da će se osvrnuti na zahtjev Vašingtona za stratešku fleksibilnost za 28.500 američkih vojnika stacioniranih u Južnoj Koreji, nazvavši to teškim za dogovor, ali priznajući da su diskusije neophodne.

Južnokorejski predsjednik je naglasio Sjevernu Koreju kao prioritet, planirajući razgovarati o svom trofaznom planu denuklearizacije s ciljem uvjeravanja Pjongjanga da zamrzne, smanji i na kraju demontira svoj program nuklearnog naoružanja.

Samit će također obuhvatiti podjelu troškova odbrane, sigurnosne aranžmane i pregovore o tarifama.