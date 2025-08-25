Zelenski najavio sastanak ukrajinskih i američkih timova u ovoj sedmici

Zelenski najavio sastanak ukrajinskih i američkih timova u ovoj Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je u ponedjeljak da će se ukrajinski i američki timovi sastati ove sedmice kako bi istražili mogućnost mirovnih pregovora između Kijeva i Moskve.

Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu uz norveškog premijera Jonasa Gahra Storea, Zelenski je kazao da će o tome tokom dana razgovarati s američkim posebnim izaslanikom Kitom Kelogom.

- Čini mi se da ćemo imati osnovni plan za sigurnosne garancije. Mislim da detalji još zahtijevaju vrijeme. Potrebno je obaviti više posla. Nakon toga, želio bih s američke strane razumjeti jesu li Rusi spremni (za sastanak) - izjavio je Zelenski.

Američki predsjednik Donald Tramp u ovom je mjesecu kazao je da je počeo dogovarati sastanak između Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenosi Xinhua.