Komšić i Bećirović su samo tražili da se dostave neophodni materijali

Iz kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića za Fenu je rečeno da Željka Cvijanović nije pripremila dostatan materijal za tačku dnevnog reda u vezi sa kandidaturom američkog predsjednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

- Netačno je i tendenciozno ono što je izjavila članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i što prenosi RTRS. Naime, Cvijanović nije pripremila dostatan materijal za tačku dnevnog reda u vezi sa kandidaturom američkog plredsnednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir - izjavio šef kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Alija Kožljak.

On je kazao da su članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović samo tražili da se dostave neophodni materijali kako bi se ova tačka uopće mogla uvrstiti u dnevni red.

- Ali Željka Cvijanović to nije učinila - dodao je Kožljak.

- Predsjedništvo BiH se danas uopće nije izjašnjavalo o ovom prijedlogu, a odgovornost za to ima Željka Cvijanović koja je odbila da se dostavi odgovarajući materijal kako bi se uradile adekvatne pripreme i rasprava o tome - naveo je.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović će detaljnije o ovoj temi govoriti na press konferenciji koja će biti održana sutra.