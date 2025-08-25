Na jugu Hamburga danas poslijepodne izbio je veliki požar u industrijskom dijelu grada, prenosi FAZ. Gorjele su skladišne hale, a iznad grada su se nadvili gusti crni oblaci dima. Prema informacijama vatrogasaca, više osoba je povrijeđeno, ali tačan broj još uvijek nije poznat.

Od siline eksplozija krhotine su završile na autoputu A1 koji prolazi kroz kvart Veddel. Saobraćaj je u oba smjera obustavljen, a formirale su se višekilometarske kolone. U prvim izvještajima pojavila se i informacija da je požar zahvatio postrojenja metalurškog koncerna Aurubis, ali je kompanija to demantovala.

Tokom požara došlo je do nekoliko snažnih eksplozija. Njemački mediji navode da je vatra najprije izbila u hali jedne špediterske kompanije, kada je zapaljen automobil. Uzrok požara još nije razjašnjen niti službeno potvrđen. Pretpostavlja se da se zapalilo više plinskih boca koje su potom izazvale lančane eksplozije i proširile vatru na drugu halu.

Na teren su upućene jake snage policije i vatrogasaca. U početku su vatrogasci imali problema s prilaskom požarištu, jer su leteći komadi metala i otpada otežavali intervenciju. Prema pisanju FAZ-a, krhotine su pogodile i neka vatrogasna vozila. Građanima je upućen apel da ostanu podalje od pogođenog područja, zatvore prozore i vrata te ne izlaze bez prijeke potrebe.

Osjetljiva lokacija

Veddel, jedan od najmanjih hamburških kvartova južno od Labe, povezuje stambenu zonu s industrijskim kompleksom i ključnim prometnicama – autoputem i željezničkim prugama. Zbog tog značaja Hamburg je označen kao strateško čvorište. Krajem septembra tamo će vojska održati vježbu Red Storm Bravo, usmjerenu na premještanje snaga i vojne opreme kroz grad.

Podsjetimo, u skladištima iste špediterske kompanije prošle godine pronađeni su zapaljivi paketi za koje su, prema zapadnim obavještajnim službama, odgovorni ruski vojni obavještajci. Tada je izbjegnuta tragedija u zraku, jer se eksplozivno sredstvo nije aktiviralo u avionu, već u hali.

Uzrok današnjeg požara još nije poznat, a istraga je u toku.