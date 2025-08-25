Tramp želi ponovo probuditi prijateljstvo s Kim Jong Unom

Predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je izjavio da želi ponovo probuditi prijateljstvo s diktatorom koji je ilegalno sastavio nuklearni arsenal dok njegova vlastita zemlja još gladuje i izolirana je pod višedecenijskim ekonomskim sankcijama i od samonanesenih problema.

Tramp je poručio južnokorejskom predsjedniku Li Džae Mjungu da bi se želio sastati sa sjevernokorejskim diktatorom Kim Jong Unom nakon što je južnokorejski čelnik primijetio da je Sjeverna Koreja "dodatno razvila svoje nuklearne i raketne sposobnosti" tokom četiri godine koliko Tramp nije bio na vlasti nakon što je izgubio izbore 2020. godine.

Novi sastanak

Nakon što je Li izjavio kako se nada da će Tramp "uvesti novo doba mira na Korejskom poluotoku", američki predsjednik odgovorio je: "Učinit ću to i razgovarat ćemo. Želio bi se sastati sa mnom."

- Nije se htio sastati s Bajdenom jer ga nije poštovao, ali radujemo se susretu s njim i poboljšat ćemo odnose. Kim Jong Un i ja smo imali vrlo dobar odnos i još ga imamo - izjavio je Tramp.

Predsjednik je također predložio da će prisustvovati ovogodišnjem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u Seulu te rekao da bi se mogao "iskradati" kako bi "učinio nešto" i pomogao odnosima između Sjeverne i Južne Koreje, koji su tehnički u ratnom stanju od 1950-ih.

- Odlično se slažem s Kim Jong Unom i što god mogu učiniti, što se tiče Južne Koreje i spajanja ljudi - rekao je.

Kim (41), predvodi Demokratsku Narodnu Republiku Koreju od smrti svog oca, Kim Jong Ila, 2011. godine.

Tokom svog mandata vrhovnog vođe zemlje, zalagao se za povećanje sjevernokorejskog ilegalnog nuklearnog programa i programa balističkih raketa s ciljem stjecanja mogućnosti napada na zapadne zemlje poput Sjedinjenih Država.

U tome je ustrajao uprkod višestrukim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koje pozivaju na denuklearizaciju cijelog Korejskog poluotoka.

Prvi sastanak

Tramp je postao prvi aktuelni američki predsjednik koji se sastao sa sjevernokorejskim vođom kada se sastao s Kimom u Singapuru u junu 2018. Dvojica čelnika sastala su se na drugom samitu u Hanoju u martu 2019., a u junu 2019. Tramp je ušao u historiju kada se nakratko sastao s Kimom u demilitariziranoj zoni koja razdvaja Sjevernu i Južnu Koreju, prenosi Reuters.

Američki vođa postao je prvi američki predsjednik koji je kročio u DNRK kada je na Kimov poziv nakratko prešao granicu koja razdvaja dvije korejske nacije.

U to vrijeme, Tramp je pozvao Kima da posjeti SAD "kada za to dođe vrijeme", ali od tada je bilo vrlo malo razgovora između Vašingtona i Pjongjanga.