Tramp kazao da je s Putinom razgovarao o ograničavanju nuklearnog oružja





Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o ograničavanju nuklearnog oružja, uključujući planove za uključivanje Kine u napore za denuklearizaciju.

- Razgovaramo o ograničavanju nuklearnog oružja. Uključit ćemo Kinu u to - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu. "Mi imamo najviše. Rusija je druga, a Kina treća."

Rekao je da je Peking iza Vašingtona i Moskve, ali je naglasio njegove rastuće nuklearne kapacitete. "Kina znatno zaostaje, ali će nas stići za pet godina", rekao je.

Rusija i SAD zajedno posjeduju oko 90% svog nuklearnog oružja, prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu, Švedska. Procjenjuje se da Kina trenutno ima najmanje 600 nuklearnih bojevih glava.

- Mislim da je denuklearizacija vrlo... velika igra, ali Rusija je spremna da to učini, i mislim da će Kina biti spremna da to učini - rekao je Tramp novinarima dok je bio domaćin novom predsjedniku Južne Koreje Li Džae-mjungu.

Izjavljujući da se širenje nuklearnog oružja ne može dozvoliti, Tramp je rekao: "Moramo zaustaviti nuklearno oružje. Moć je prevelika."

Tramp je naglasio da je Putinova posjeta Aljasci 15. augusta pokazala njegovu posvećenost pregovorima.

- Činjenica da je otišao na Aljasku, u našu zemlju, mislim, bila je velika izjava da želi da se to završi - rekao je.

Međutim, izrazio je frustraciju zbog ruskih napada u Ukrajini, rekavši: "Svaki razgovor koji vodim s njim je dobar razgovor. A, onda, nažalost, bomba bude lansirana na Kijev... i onda bih se jako naljutio - rekao je Tramp.