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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: "Nisam sretan zbog izraelskog napada na bolnicu u Gazi"

Na pitanje novinara u Ovalnom uredu o njegovoj reakciji na napad, Tramp je odgovorio da za to ranije nije znao

Tramp: Nisam sretan zbog napada na bolnicu. AP

M. Až.

25.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da "nije sretan" zbog izraelskog napada na bolnicu u Gazi, u kojem je poginulo 20 ljudi, među njima i spasioci koji su pokušavali evakuirati ranjene, kao i pet novinara.

Na pitanje novinara u Ovalnom uredu o njegovoj reakciji na napad, Tramp je odgovorio da za to ranije nije znao.

Ipak, prisiljen da komentariše, rekao je: "Nisam sretan zbog toga. Ne želim to vidjeti. Istovremeno, moramo prekinuti cijelu tu noćnu moru."

Tramp je ponovio tvrdnju da je upravo on zaslužan za dogovore koji su omogućili ranije oslobađanje zarobljenika, dodajući da je vjerojatno manje od 20 njih još uvijek živo.

- Davno sam rekao da ću ih izvući, ali kada dođemo do tih konačnih 10 ili 20, ovi ljudi ih neće pustiti - izjavio je Tramp.

On je podsjetio da je u nekoliko navrata u junu i julu poručio kako je prekid vatre i dogovor o oslobađanju zarobljenika bio udaljen tek sedam dana.

Također, Tramp je sada ponovo najavio da očekuje da će u naredne dvije do tri sedmice doći do konačnog mira u Gazi, naglašavajući i da SAD pomažu u prehrani velikog broja ljudi u toj enklavi.

# IZRAEL
# SAD
# DONALD TRUMP
# GAZA
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