Sirijski predsjednik se sastao s visokom američkom delegacijom

Sirijski predsjednik Ahmad al-Šaraa razgovarao je u ponedjeljak s američkim izaslanikom Tomasom Barakom o načinima jačanja saradnje sa SAD-om.

U saopćenju predsjedništva navodi se da su se razgovori u Damasku također fokusirali na događaje u Siriji i regiji, te na načine jačanja dijaloga i saradnje radi postizanja sigurnosti i stabilnosti.

Baraka je pratila delegacija u kojoj su bili senatorica Džin Šahin i kongresmen Džo Vilson.

Ukidanje sankcija

Njegova posjeta uslijedila je nakon što je američko Ministarstvo finansija poništilo sankcije uvedene Siriji iz Federalnog registra, navodeći da će odluka stupiti na snagu u utorak, prema Sirijskoj arapskoj novinskoj agenciji (SANA).

Prošlog juna, američki predsjednik Donald Tramp izdao je izvršnu naredbu o potpunom ukidanju sankcija Siriji, što otvara vrata novoj fazi ekonomskih i političkih odnosa između Damaska ​​i svijeta.

Promjene na ekonomiju

Odluka dolazi usred međunarodnog iščekivanja posljedica ove promjene na ekonomiju koja je, prema Programu UN-a za razvoj (UNDP), izgubila 800 milijardi dolara tokom decenije i po.

UNDP procjenjuje da je sirijski BDP opao za 50%, a stopa siromaštva porasla je sa 33% na 90% kao rezultat građanskog rata u zemlji od 2011. godine.

Navodi se da 75% sirijskog stanovništva treba humanitarnu pomoć, uključujući zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, radna mjesta, sigurnost hrane, vodu, energiju i sklonište.

Bašar al-Asad, sirijski lider skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju prošlog decembra, čime je okončan režim Baas stranke, koja je bila na vlasti od 1963. godine. Nova prelazna administracija koju je predvodio Sharaa formirana je u januaru.