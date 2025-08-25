Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"LEGENDA IZ POKROVSKA"

Nevjerovatan snimak iz Ukrajine: Pijani mještanin golim rukama onesposobio ruski dron

Svjedoci tvrde da je muškarac prišao letjelici i jednostavno isčupao optički kabl kojim je dron bio spojen, čime ga je u potpunosti onesposobio

Nevjerovatan snimak iz Ukrajine. Screenshot

M. Až.

25.8.2025

Blizu Pokrovska u Ukrajini zabilježen je nesvakidašnji događaj u kojem je lokalni mještanin, navodno u pijanom stanju i bosonog, uspio onesposobiti ruski borbeni FPV dron – golim rukama.

Prema izvještajima s terena, dron je bio postavljen u zasjedi, vjerovatno čekajući prolazak vojnog vozila ili grupe pješadinaca. Umjesto vojnog cilja, na njega je naišao mještanin čija "oprema" nije uključivala nikakvu vojnu tehnologiju, već, kako se navodi, samo "votku i dobar duh".

Svjedoci tvrde da je muškarac prišao letjelici i jednostavno isčupao optički kabl kojim je dron bio spojen, čime ga je u potpunosti onesposobio. Time je uništio prednost ruskog FPV sistema, koji omogućava operateru maksimalnu preciznost i trenutni prijenos slike kada je spojen na kabl. Nakon toga odvojio je i projektil drona.

Pokrovska oblast u proteklim mjesecima jedno je od najaktivnijih žarišta borbi, gdje obje strane masovno koriste dronove – od kamikaza i izviđačkih, do sofisticiranih sistema opremljenih elektronskim ometačima. Međutim, ovaj slučaj uvodi novu dimenziju u ukrajinski rat dronova: ručno onesposobljavanje letjelice od strane lokalnog "heroja".

Incident se brzo proširio društvenim mrežama, gdje mnogi Ukrajinci ovog neimenovanog mještanina već nazivaju "legendom iz Pokrovska".

# DRON
# UKRAJINA
# POKROVSK
# FPV DRONOVI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.