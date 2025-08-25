Nevjerovatan snimak iz Ukrajine: Pijani mještanin golim rukama onesposobio ruski dron

Blizu Pokrovska u Ukrajini zabilježen je nesvakidašnji događaj u kojem je lokalni mještanin, navodno u pijanom stanju i bosonog, uspio onesposobiti ruski borbeni FPV dron – golim rukama.

Prema izvještajima s terena, dron je bio postavljen u zasjedi, vjerovatno čekajući prolazak vojnog vozila ili grupe pješadinaca. Umjesto vojnog cilja, na njega je naišao mještanin čija "oprema" nije uključivala nikakvu vojnu tehnologiju, već, kako se navodi, samo "votku i dobar duh".