Sirija optužila Izrael za zauzimanje teritorije oko planine Hermon

Sirija je u ponedjeljak saopćila da je Izrael poslao 60 vojnika kako bi preuzeli kontrolu nad područjem unutar sirijske granice oko planine Hermon, u operaciji koja je, prema Damasku, narušila njen suverenitet i predstavljala dodatnu prijetnju regionalnoj sigurnosti.

Glasnogovornik izraelske vojske izjavio je da su trupe obavile rutinsku operativnu aktivnost u južnoj Siriji, ali da nisu djelovale u Beit Jinnu, području blizu granice s Libanom i u blizini planine Hermon.

Incident blizu strateški važnog brda

Incident se dogodio dok dvije zemlje vode razgovore o deeskalaciji sukoba na jugu Sirije, uz posredovanje SAD-a. Damask se nada da će postići sigurnosni dogovor koji bi mogao otvoriti put širim političkim pregovorima.

Sirijsko ministarstvo navelo je da se incident odigrao u blizini strateški važnog vrha brda s pogledom na Beit Jinn. Također su saopćili da je Izrael uhapsio šest Sirijaca, prema riječima lokalnog stanovništva.

Izraelska vojska, međutim, tvrdi da nije uhapsila nikoga tokom aktivnosti na jugu Sirije, ali je pritvorila jednu osobu radi ispitivanja nakon što su neki osumnjičenici viđeni kako se približavaju području na način koji je vojska smatrala prijetnjom.

- Ova opasna eskalacija smatra se izravnom prijetnjom regionalnom miru i sigurnosti - saopćilo je sirijsko ministarstvo vanjskih poslova.

Opravdanje intervencije

Izrael je svoje vojne intervencije u Siriji pravdao sigurnosnim razlozima, uključujući zaštitu pripadnika druzske manjine na jugu Sirije, navodeći da se radi o obavezi prema vlastitim građanima.

Istog dana, sirijski predsjednik Ahmed al-Šaraa (Ahmad al-Sharaa) razgovarao je u Damasku s američkim posebnim izaslanikom za Siriju Tomasom Barakom (Thomas Barrack), dan nakon što je Barak boravio u Izraelu i razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu) o Siriji i Libanu.

Prošlog mjeseca stotine ljudi je ubijeno u sukobima u južnoj pokrajini Suvejda (Sweida) između druskih boraca, sunitskih beduinskih plemena i vladinih snaga, dok je Izrael intervenirao zračnim napadima kako bi, kako tvrdi, spriječio masovna ubistva Druza od strane sirijskih vladinih snaga.

U januaru je izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio da će izraelske trupe ostati na vrhu planine Hermon na neodređeno vrijeme. Od tada Izrael formira de facto sigurnosnu zonu, redovno patrolira, postavlja kontrolne tačke i provodi racije u selima.