Rusija nema interesa za aneksiju ukrajinske zemlje, ali želi zaštititi etničke Ruse i ljude koji govore ruskim od progona od strane Kijeva, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

U intervjuu za NBC, Lavrova su pitali je li zaustavljanje ruske vojne ofenzive jedini ustupak koji je Moskva spremna učiniti.

- Ne zanimaju nas teritoriji. Imamo najveći teritorij na Zemlji. Ono što nas brine su ljudi koji žive na tim teritorijima, čiji su preci tamo živjeli stoljećima - izjavio je Lavrov.

Lavrov je naglasio da je cilj Moskve "ukloniti sve sigurnosne prijetnje Rusiji koje dolaze s ukrajinskog teritorija" i "zaštititi prava etničkih Rusa i rusofonog stanovništva koje smatra da pripada ruskoj kulturi i povijesti".

- Jedini način da ih zaštitimo od ovog nacističkog režima jeste da im se omogući pravo da izraze svoju volju - dodao je.

Prekidanje stoljetnih veza s Rusijom

Lavrov je dalje istakao da "Ukrajina ima pravo postojati", ali da bi trebala biti spremna "dopustiti ljudima da odu". Naglasio je da ukrajinski zvaničnici stalno nastoje dehumanizirati stanovnike pet regija koje su, prema njegovim riječima, "glasale za pridruživanje Rusiji 2014. i 2022."

- Od oružanog puča u Kijevu 2014. godine, koji je podržao Zapad, Ukrajina je prekinula stoljetne veze s Rusijom i uvela ograničenja za ruski jezik u medijima. Također je nastojala postupno ukinuti nastavu ruskog jezika u školama i nametnuti šira ograničenja u društvenom životu - naveo je Lavrov.

Kijev je, prema njegovim tvrdnjama, pokrenuo kampanju za uklanjanje kulturnih veza s Moskvom, posebno kroz kontroverznu dekomunizaciju koja je obuhvatala preimenovanje gradova, ulica i znamenitosti iz sovjetskog doba ili povezanih s Rusijom.

Sporazume s Ukrajinom

Rusija je, rekao je Lavrov, otvorena za pregovore s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim budući da je on "de facto šef režima" u Kijevu, ali bilo kakve sporazume može potpisati samo legitimni predstavnik Ukrajine.