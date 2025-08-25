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ŠEF RUSKE DIPLOMATIJE

Lavrov: Rusija nije zainteresirana za još teritorija jer ga imamo najviše na svijetu

Želimo zaštititi etničke Ruse i ljude koji govore ruskim od progona od strane Kijeva, izjavio je

Lavrov: Rusija nije zainteresirana za još teritorija. Anadolija

M. Až.

25.8.2025

Rusija nema interesa za aneksiju ukrajinske zemlje, ali želi zaštititi etničke Ruse i ljude koji govore ruskim od progona od strane Kijeva, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

U intervjuu za NBC, Lavrova su pitali je li zaustavljanje ruske vojne ofenzive jedini ustupak koji je Moskva spremna učiniti. 

- Ne zanimaju nas teritoriji. Imamo najveći teritorij na Zemlji. Ono što nas brine su ljudi koji žive na tim teritorijima, čiji su preci tamo živjeli stoljećima - izjavio je Lavrov.

Lavrov je naglasio da je cilj Moskve "ukloniti sve sigurnosne prijetnje Rusiji koje dolaze s ukrajinskog teritorija" i "zaštititi prava etničkih Rusa i rusofonog stanovništva koje smatra da pripada ruskoj kulturi i povijesti". 

- Jedini način da ih zaštitimo od ovog nacističkog režima jeste da im se omogući pravo da izraze svoju volju - dodao je.

Prekidanje stoljetnih veza s Rusijom

Lavrov je dalje istakao da "Ukrajina ima pravo postojati", ali da bi trebala biti spremna "dopustiti ljudima da odu". Naglasio je da ukrajinski zvaničnici stalno nastoje dehumanizirati stanovnike pet regija koje su, prema njegovim riječima, "glasale za pridruživanje Rusiji 2014. i 2022."

- Od oružanog puča u Kijevu 2014. godine, koji je podržao Zapad, Ukrajina je prekinula stoljetne veze s Rusijom i uvela ograničenja za ruski jezik u medijima. Također je nastojala postupno ukinuti nastavu ruskog jezika u školama i nametnuti šira ograničenja u društvenom životu - naveo je Lavrov.

Kijev je, prema njegovim tvrdnjama, pokrenuo kampanju za uklanjanje kulturnih veza s Moskvom, posebno kroz kontroverznu dekomunizaciju koja je obuhvatala preimenovanje gradova, ulica i znamenitosti iz sovjetskog doba ili povezanih s Rusijom.

Sporazume s Ukrajinom

Rusija je, rekao je Lavrov, otvorena za pregovore s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim budući da je on "de facto šef režima" u Kijevu, ali bilo kakve sporazume može potpisati samo legitimni predstavnik Ukrajine.

Lavrov nije isključio direktne razgovore između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Zelenskog "pod uvjetom da će se na sastanku doista donijeti odluke". Ipak, ministar je naglasio da temelji za takve razgovore još nisu postavljeni.

- Zelenski je de facto šef režima, ali pitanje tko će potpisati sporazum s ukrajinske strane vrlo je ozbiljno. Trebamo jasno razumijevanje svih da je osoba koja potpisuje legitimna. - rekao je Lavrov.

Predsjednički mandat Zelenskog formalno je istekao prije više od godinu dana, no on tvrdi da se izbori ne mogu održati dok traje ratno stanje, objašnjavajući logističke i sigurnosne prepreke. Rusija ga je od tada proglasila "nelegitimnim".

Lavrov je kritizirao pozive Zelenskog na sastanak s Putinom, nazvavši ih "igrom" i načinom jačanja "upitne legitimnosti" ukrajinskog predsjednika.

- Igra koju on dobro igra jer želi teatralnost u svemu što radi. Nije mu stalo do suštine - izjavio je Lavrov.

Moskva ne vidi smisao u pregovorima koji neće dati rezultate zbog stava Kijeva, dodao je Lavrov, ističući slučajeve u kojima je Zelenski ignorisao američkog predsjednika Donalda Trampa.

- Zelenski je rekao ne svemu… Jasno je izjavio da mu nitko ne može zabraniti ulazak u NATO… javno je odbio razgovore o teritorijima - rekao je.

# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
# UKRAJINA
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