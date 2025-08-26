Svjetska osuda izraelskog napada na bolnicu Nasser u Gazi: Ubijeno najmanje 20 ljudi, među njima pet novinara

Svjetski lideri i novinarske organizacije osudili su izraelski zračni napad u ponedjeljak na bolnicu Nasser u Pojasu Gaze, u kojem je poginulo najmanje 20 osoba, uključujući pet novinara koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medijske kuće.

- Odbor za zaštitu novinara osuđuje izraelske napade u kojima je poginulo pet novinara u bolnici Nasser u južnoj Gazi i poziva međunarodnu zajednicu da Izrael smatra odgovornim za kontinuirane nezakonite napade na novinare - saopćili su iz Odbora.

Sindikat palestinskih novinara istakao je da ovaj zločin predstavlja opasnu eskalaciju namjernog ciljanja palestinskih novinara, što, kako tvrde, pokazuje da okupacija vodi otvoreni rat protiv slobodnih medija s ciljem zastrašivanja novinara i sprječavanja njihove profesionalne misije razotkrivanja zločina svijetu.

Reacije iz svijeta

Predsjednik SAD-a Donald Tramp poručio je da nije bio svjestan incidenta, da mu nije drago zbog njega i da ne želi da se to ponovi.

- Ovo je nepodnošljivo: civili i novinari moraju biti zaštićeni u svim okolnostima. Mediji moraju moći slobodno i neovisno obavljati svoju misiju kako bi izvještavali o stvarnosti sukoba - rekao je Emmanuel Makron (Emmanuel Macron).

Katarsko ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da napadi izraelskih snaga na novinare, humanitarne i medicinske radnike zahtijevaju hitnu i odlučnu međunarodnu akciju kako bi se osigurala zaštita civila i spriječilo da počinitelji ovih zločina izbjegnu kaznu.

- Generalni sekretar oštro osuđuje ubistva Palestinaca u izraelskim napadima koji su pogodili bolnicu Nasser u Kan Junisu. Među poginulima su, osim civila, i medicinsko osoblje i novinari. Ova najnovija strašna ubistva ističu ekstremne rizike s kojima se suočavaju medicinsko osoblje i novinari dok obavljaju svoj vitalni posao usred brutalnog sukoba - izjavio je glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik (Stephane Dujarric).

Žerome Grimo (Jerome Grimaud), koordinator za hitne slučajeve organizacije Doktori bez granica u Gazi, naglasio je da su posljednjih 22 mjeseca svjedočili kako izraelske snage sravnjuju zdravstvene ustanove sa zemljom, ušutkavaju novinare i zakopavaju zdravstvene radnike pod ruševinama.

- Dok Izrael nastavlja ignorirati međunarodno pravo, jedini svjedoci njihove genocidne kampanje postaju namjerno meta napada. To se mora odmah zaustaviti - poručio je Grimo.

Šef UNRWA-e Filip Lazarini (Philippe Lazarini) kazao je da je ušutkivanje posljednjih glasova koji izvještavaju o djeci koja tiho umiru i gladi, ravnodušnošću i neaktivnošću svijeta šokantno.

- Poništimo ovu umjetno izazvanu glad: otvaranjem vrata bez ograničenja i zaštitom novinara, humanitarnih i zdravstvenih radnika. Vrijeme je za političku volju – ne sutra, sada - naglasio je Lazarini.

Kritike Netanjahua

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) u ponedjeljak je oštro osudio izraelski napad na bolnicu Nasser u Gazi, u kojem je poginulo najmanje 20 Palestinaca, uključujući pet novinara, kritikujući vladu premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) zbog provođenja "nemilosrdnih i brutalnih napada" usmjerenih na uništavanje čovječanstva.

Govoreći nakon sjednice kabineta, Erdogan je napad opisao kao "zloban" i rekao da izraelsko vodstvo djeluje s nekontrolisanom agresijom.

- Bijesna Netanyahuova vlada nastavlja svoje brutalne napade bez prestanka, uništavajući sve što predstavlja čovječanstvo - rekao je Erdoan.