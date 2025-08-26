Rusija se povlači iz međunarodne konvencije protiv mučenja

Ruski premijer Mihail Mišustin jučer je potpisao rezoluciju kojom se traži povlačenje Moskve iz Evropske konvencije o sprječavanju mučenja, prenosi Kyiv Independent. Iako Rusija i dalje formalno ostaje potpisnica konvencije, brojni dokumentirani slučajevi ratnih zločina, mučenja ukrajinskih civila i vojnika svjedoče o njenom kršenju međunarodnih standarda.

- Predsjedniku Ruske Federacije podnosi se prijedlog o otkazivanju Europske konvencije o sprječavanju mučenja te nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja - navodi se u Rezoluciji.

Ukrajinski mediji ističu da postupci Rusije na okupiranim teritorijama potvrđuju potpuno ignorisanje međunarodnih zaštitnih mehanizama. Kao primjer navode slučaj bivšeg gradonačelnika Hersona, Volodimira Mikoljenka, kojeg su ruske snage uhapsile 18. aprila 2022. godine. On je bio meta zbog svojih proukrajinskih stavova, a Rusi ga nisu uspjeli prisiliti na saradnju s okupacionim vlastima, izjavila je njegova nećakinja Hana Koršun-Samčuk za Kyiv Independent.

Poljsko-bjeloruski medij Vot Tak prenio je i svjedočenje ruskog vojnika koji je priznao da je sudjelovao u ubistvu petorice zarobljenih ukrajinskih vojnika u maju 2024. u Donjeckoj oblasti.

Tragičan je i slučaj ukrajinske novinarke Viktorije Roščine, koja je nestala u augustu 2023. godine. Nakon što je mučena u ruskom zatočeništvu, preminula je u jesen 2024., a njeno tijelo vraćeno je u Ukrajinu u februaru ove godine – bez pojedinih organa.