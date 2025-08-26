Opsadno stanje nakon pucnjave: Ubio dva policajca, jednog ranio, pa pobjegao s djecom

Najmanje dva policajca su ubijena, a jedan je ranjen u pucnjavi u australijskoj saveznoj državi Viktoriji, izvijestili su lokalni mediji u utorak.

Incident se dogodio u blizini Porepunkaha, malog grada na sjeveroistoku Viktorije, prema ABC Newsu.

Policija Viktorije potvrdila je da je aktivna potjera za napadačem koji je još uvijek na slobodi, dok je policija rasporedila odrede sa psima, oklopna vozila i maskirane taktičke timove u tom području kako bi uhapsila napadača.

Osumnjičeni za ubistvo je navodno u bjekstvu sa djecom.

Lokalno vijeće je također zatvorilo sve objekte, dok su obližnje škole stavljene pod blokadu.

Vlasti su pozvale stanovnike da ostanu u kućama do daljnjeg.

Porepunkah se nalazi u blizini planine Buffalo i popularan je među turistima tokom skijaške sezone.