Tramp upozorava na 'posljedice' ako se sastanak Putina i Zelenskog ne održi

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u ponedjeljak navečer da bi moglo biti "posljedica" ukoliko se ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne sastanu. Ko bi se tačno suočio s tim posljedicama i šta bi one mogle podrazumijevati, za sada nije jasno.

Kako piše The Guardian, uprkos brojnim nagađanjima o terminu i mogućoj lokaciji sastanka Putina i Zelenskog, izgleda da nismo ništa bliže njegovom održavanju dok ruski napadi na Ukrajinu i dalje traju. Na pitanje zašto Putin ne želi sastanak sa Zelenskim, Trump je ponudio objašnjenje - Zato što ga ne voli.

Trump je otkrio da je ponovo razgovarao s Putinom nakon prošlosedmičnog sastanka s europskim liderima. Na pitanje kako su ti razgovori protekli, rekao je:

- Svaki razgovor koji imam s njim je dobar razgovor. A onda, nažalost, bomba padne na Kijev ili neko drugo mjesto i ja se zbog toga jako naljutim.

Na tehničkom nivou, američki državni sekretar Marco Rubio razgovarao je sinoć sa svojim evropskim kolegama o mogućim sigurnosnim garancijama za ratom pogođenu zemlju, ukoliko bi sastanak zaista bio održan i dvojica lidera nekako uspjela pronaći put ka mirovnom sporazumu. Još uvijek nije jasno kakav će ishod proizaći iz tih razgovora.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha pohvalio je američko vodstvo u ovom pitanju, ali je ponovio da sigurnosne garancije moraju biti konkretne, pravno obavezujuće i efikasne.

Međutim, poljski šef diplomatije Radosław Sikorski upozorio je lidere da Kremlj nije odustao od svojih maksimalističkih ciljeva od početka rata, te insistirao da je jedini način da se Moskva privoli na pregovore kroz daljnji politički, ekonomski i vojni pritisak na njene interese.

- Vidjet ćemo šta nam današnji dan donosi o ova dva pitanja - zaključuje se u izvještaju.

Odvojeno, pažnja će biti usmjerena i na dešavanja u Francuskoj, gdje bi se suočeni premijer mogao naći pred izglasavanjem nepovjerenja narednog mjeseca, što bi moglo srušiti njegovu vladu i gurnuti drugu najveću ekonomiju EU u još dublju političku krizu.